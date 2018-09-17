即時快評》民進黨真的有把職業外交官當自己人？

2018年09月17日 12:15 中時 陳建瑜

論任命政治人物擔任駐外大使或代表，藍綠例子比比皆是。能在職業外交官面臨民眾不合理要求時，挺起肩膀，站在第一線扛責任；能在外館缺乏資源時，願意藉政治資本出手協調；能將「國家」擺在「政黨」之前，這絕非「酬庸」，但望眼民進黨政府擔任駐外大使的政治人物們，又有多少人符合標準？

台大教授蘇宏達以「誰殺了外交官？」一文引起社會輿論對政務（政治）任命熱烈討論，他指稱民進黨政府上台後，占盡駐外大使、公使等職務，嚴重破壞文官體制。不可否認，民進黨派任不少親綠學者或政治人物任職非邦交國駐外代表，卻沒有任何一個人赴邦交國，甚至扛起斷交的政治責任，讓職業外交官嚐盡苦頭，惡性循環下，何以盼望年輕人願意報考外交部、年輕外交官願意投入邦交國？

不過，嚴格來講，論數量，蔡政府上任後，任命非職業外交官出身擔任大使或代表共9名，並非如蘇所言「占盡」情況；倘若論「酬庸」，亦非單一面向可評價，以駐法國代表吳志中為例，論家世是酬庸，論學經歷，比利時長大、國際關係學者，是合適，論聲望，曾任外交部政務次長，是對駐在國重視，如此何以評價「酬庸」與否？

面對蘇宏達的質疑，外交部長吳釗燮罕見以新聞稿反駁，強調政黨輪替是民主常態，所有民主國家的總統均有權派任政務大使或代表，台灣並非例外。無庸置疑，政黨政治下，任何新政府上台後，調整外交政策，派任政務駐外大使在政治意涵上可清楚向駐在國表達立場，讓溝通更為順暢，不少我邦交國駐台大使也並非職業外交官出身。

然而，民進黨政府上任以來，派任的政務駐外代表仍表現「政黨」意識掛帥，如駐日代表謝長廷在臉書上對國內政治時事發表看法，不時就回台參與政治活動，甚至以影片方式支持民進黨提名台北市長候選人姚文智；駐德代表謝志為在臉書上也評論國內時事，批評國民黨。很清楚這些政務任命的官威之大，外交部完全無從約束。若政務任命官員不願尊重外交倫理，何以讓以國家為念的職業外交官員信服，願意並肩作戰？

平心而論，兩者論述都有其道理，卻都站在天秤極端兩邊，最難為的無非是站在天秤中間的職業外交官。政黨輪替多次，職業外交官早已將政黨拋之腦後，無論外交政策為何，全心為外交奮戰，馬政府時期的外交部前部長、政務派任的現任駐英國代表林永樂即為最佳典範。

對於大阪辦事處長蘇啓誠的輕生消息，外交部內不論認識或不認識他的人，講到時都不禁落淚，因為這是「一家人」的情感，但民進黨政府政治人物派任的政務官員們，捫心自問是否拋棄政黨意識，真正不分「你們」、「我們」，願意將職業外交官視為「自己人」？

(中時 )