台中 》藍議員參選人抗議區長變黨工 中市府：勿淪負面口水戰

國民黨台中市議員參選人，東南區羅廷瑋（左起）、中西區陳駿霖及北屯區黃健豪等三人，17日到台中市府廣場抗議。（盧金足攝）

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台中市府新聞局長卓冠廷呼籲國民黨市議員參選人，不要也淪入負面選戰的口水。（盧金足攝）

國民黨台中市議員參選人包括北屯區黃健豪、東南區羅廷瑋及中西區陳駿霖等三人，17日到台中市府廣場抗議，質疑台中市長林佳龍要求區長選舉動員，高舉看板請林佳龍勾選他口中較不重要的業務。對此，台中市府新聞局長卓冠廷表示，公務員本應依法行政，政務官及各區首長也應就其政策及政績辯護，呼籲國民黨市議員參選人不要淪入負面選戰的口水。

羅廷瑋強調，區長業務與民眾息息相關，從平常申請調解、弱勢照顧、兵役問題及基礎公共設施的維護，他問林佳龍，哪一項是他口中較不重要的業務？

「區長是公務員，應遵守公務員行政中立法等法規」，黃健豪說，林佳龍在工作群組中的訊息談及「票票入箱」，疑逼公務員違法，要求林佳龍立即道歉。

陳駿霖強調，台中市登革熱疫情嚴重，各里投入消毒避免疫情擴大，登革熱疫情升溫，「我們的市長的還是只想著選舉」；記者會結束後，三名參選人也到市府民政局表達訴求。

卓冠廷呼籲國民黨的參選人帶頭端正選風，也強調公務員本應依法行政，政務官及各區首長也應就其政策及政績辯護，市府早已多次說明，期盼國民黨參選人能回歸正面選風。

(中時 )

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