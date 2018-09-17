亞運奪牌創紀錄 長庚醫療團隊功不可沒

2018年09月17日 12:24 中時 鄭郁蓁

國際運動競技表現傑出，更需仰賴背後醫療團隊，隨時掌控選手體能與各項健康指標。長庚醫院2014年開始推動長庚醫療整合贊助計畫，每年投入上千萬經費，經醫師、復健師、物理治療師等協助，隨時追蹤、治療選手傷勢，讓選手安心出賽，這次印尼亞更獲得67面獎牌創下歷史紀錄。長庚醫院、中華奧會均表示，盼藉由持續的醫療照顧及幫助讓選手在2020東京奧運再創佳績。

長庚運動醫學照顧團隊副主席、印尼亞運醫療團團長林瀛洲說，第一次隨中華隊出國比賽為2001北京世大運，該屆成績為3銀5銅，連1塊金牌都拿不到，但18年來隨著運動風氣提升，對於醫療防護的重視，此次參與印尼亞運的醫療團隊全力幫助選手投入比賽，拿下17金19銀31銅共67面獎牌，超越上屆仁川亞運總獎牌數51面。其中長庚贊助選手為4金2銀6銅，包含鞍馬金牌李智凱、跆拳道金牌文姿云、羽球金牌戴資穎、射箭金牌魏均珩等人

獲得印尼亞運反曲弓女子團體銀牌的譚雅婷說，比賽當天正巧生理期來，讓她非常不舒服，還好有醫療團隊照顧，其中運動防護員張予親貼身照料，「就像是哆啦A夢」，隨時在身邊提供幫助，讓她能安心出賽。

長庚運動醫學照顧團隊副主席、高雄長庚醫院運動醫學科主任周文毅說，長庚長期介入選手照顧，也讓選手開始了解自我照顧的重要，如何讓小傷變成無傷，而不是擴大傷勢，現在回想起亞運體操鞍馬選手李智凱奪下金牌時，他心中仍是十分激動。

獲得亞運體操鞍馬金牌的李智凱說，鞍馬運動最常用到的是身體的左半邊，因此左手肘、左手腕均有傷勢，所幸，長庚醫療團隊隨時提供協助，讓他不舒服的感覺降到最低，這次才能順利拿牌。

而協助小清新文姿云奪金的「小辜」辜羿璇防護師表示，這次再與小清新文姿云合作，發現她在比賽的節奏跟技術上又比上屆仁川亞運更加成熟，雖然年初參加錦標賽遇到腳踝反覆扭傷的困擾，在團隊的協助下，順利讓她以不用貼紮的狀態出賽，很榮幸能在現場見證小清新連霸的光榮時刻

(中時 )