同婚議題公投4成7可能投票 將影響年底選情

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同婚議題將於年底公投绑選舉， 台灣民意基金會今天公佈民調，可能會出席投票的人不低於四成七，年輕且高教育程度選民因對「同性婚姻相關議題公投案」有高度興趣，可能因而增強地方選舉投票的誘因，意外提高整體 投票率，對選情也會帶來意想不到的衝擊。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，2018年底台灣第二次「九合一」地方大選已經剩不到七十天。這次選舉有一項特色是，投票當天有多項重要公民投票案，包括同性婚姻相關議題、2020東京奧運台灣正名公投等等，如果都通過的話，對台灣政治必將帶來重大且深遠的衝擊與影響。台灣選民對這些公投案有沒有興趣？會不會去投票？投票方向為何？都是引人關注的。

他說，在這次九月全國性民調裡，基金會特別關注了選民對「同性婚姻相關議題公投案」的投票意向，做了初步的測試。問卷詢問：「同性婚姻合法化」近年來成為台灣社會關心的議題，有人贊成，也有人反對。今年11月24選舉投票日，就有好幾項公投案跟這項議題有關。請問您到時候會不會為了這個議題去投公投票」。

結果有28.2%表示一定會去投，19%可能會去投，20.8%可能不會去投，28.4%絕對不會去投，3.7%沒意見、不知道。

他說，換言之，對11月底這次所謂「公投綁大選」，特別針對「同性婚姻」這部份，可能會出席投票的人預估將不低於四成七，選民參與將相當踴躍。

游盈隆進一步分析，年輕且高教育程度選民因對「同性婚姻相關議題公投案」有高度興趣，可能因而增強地方選舉投票的意願，意外提高整體投票率，對選情也會帶來意想不到的衝擊。此外，資料顯示，各主要政黨支持者對「同性婚姻公投案」相當關注，相對之下，中性選民迄今反而顯得對此公投案興趣不大，後續如何發展值得注意。

(工商 )

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