小英出事都推假新聞 羅智強諷：台灣人民眼睛業障重

總統蔡英文。（圖／本報資料照，黃世麒攝）

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中時電子報
/綜合報導

因日本大阪辦事處處長於官邸內自盡，引發各界對假消息的爭議，總統蔡英文16日說，「現在假新聞、假消息真嚴重，有些假消息甚至來自對岸」。對此，前總統府副秘書長羅智強諷刺，繼「馬維拉」之後，蔡英文發掘出了「假維拉」，成為蔡英文新一代的救援王，只要遇到批評責難，一句「假新聞」，就成了萬用救援神器！

蔡英文昨(16日)到台南市出席百工百業挺改革活動時表示，「現在假新聞、假消息嚴重，有些假消息甚至來自對岸」，蔡英文說，台灣是民主自由的國家，不能管制新聞、也尊重言論自由。所以他們就利用台灣的民主自由，放一些假消息，讓台灣社會變成對立、互相誤解，甚至是衝突。

羅智強今在臉書貼文說，請問，是不是可以恭喜馬英九「馬維拉」，這位已經當了二年半的蔡英文超級救援王，可以退休了嗎？有了強大的「假維拉」，蔡英文的功力直逼海濤法師的「眼睛業障重」！

他解釋，因為，接下來的卸責造句法會非常簡單！謝長廷大放次元刀，説「大阪如果有錯，大阪就該道歉」？假新聞啦！張天欽公公率領東廠八犬，甘為「封候」的政治打手？假新聞啦！民進黨粗暴踐踏大學自治、讓台大半年沒校長？假新聞啦！邦交國2年斷五個，連WHA、ICAO都被踢出去？假新聞！吳音寧年薪250萬（實際248萬）？假新聞啦！

他還說，蔡英文説非核不漲電價，台電卻漲電價？假新聞啦！電力不穩，各地頻傳跳電？假新聞啦！台灣最近民不聊生，燒炭、輕生事件連連？假新聞啦！羅智強說，忽然覺得，台灣人民真的眼睛業障重，選了蔡英文。

網友對此留言說，「在他們說假的時候，從來不告訴我們什麼才是真的」、「除掉一個東廠還有千千萬萬個東廠，小心對手奧步」、「蔡英文只會天天練肖話！謙卑、千杯、再牽拖！」、「民進黨不是靠製造假新聞，上來的嗎？」、「原來都是假新聞,只有A錢才是真的」。

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(中時電子報)

文章來源：羅智強臉書

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