遍地開花？ 陸各省市接力曝光台諜案

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中時

就在大陸央視接連二天曝光台灣女間諜策反陸生、官員案例後，陝西、海南、山東、遼寧等各省市區今日也接棒曝光台諜案例，可謂「遍地開花」。包括陝西曝光4起台諜案例，台灣女間諜策反陝西軍工單位人員拍攝飛機及機密資料，而山東也曝光一起台諜例誘大陸民眾，拍攝青島軍港、航母等照片。

大陸《華商報》指出，1971年出生的周偉（化名）是陝西閻良某軍工單位職工，負責一些軍用裝備的裝配工作，案發前已經在該單位工作了20多年。2015年透過通訊軟體微信結識台灣女間諜羽晴。

羽晴當時自稱是廈門人，得知周偉的工作內容後，羽晴表現得很崇拜，周偉感覺到自己的工作好像非常吸引對方，出於炫耀，便告訴對方自己正在從事飛機某部件的裝配工作。

報導稱，2015年9月，周偉被臨時抽調對某軍用飛機進行改裝工作期間，羽晴多次聯繫周偉並詢問該飛機的數量、新老型號的區別、裝備變化等資訊，周偉都如實地告訴了對方。同年9月底、10月初，羽晴還詢問其他機型的數量、裝配等資訊，周偉也都告訴對方。

報導指出，隨後，周偉被國家安全部門控制。國家安全部門發現，周偉在與羽晴聊天過程中，共涉及軍用飛機生產、裝備資訊11條，經相關單位進行密級》鑒定，其中4條資訊被確定為祕密級。

此外，《澎拜新聞》也報導稱，2013年的一天，在青島打工的景木接到一個陌生電話，邀請他兼職拍攝「海港風景」。但沒想到的是，這通電話卻將他帶入了犯罪的深淵。因貪圖錢財，景木接受了台灣間諜的指令，偷偷潛入青島某軍港拍攝照片並報送給對方，嚴重危害了國家安全。

報導稱，2015年3月25日，青島市中級人民法院以為境外非法提供國家祕密罪判處景木有期徒刑11年，剝奪政治權利3年，並處沒收個人財產3萬元人民幣。

(中時 )

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