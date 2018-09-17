谷關大道院八八蟠桃聖會 馬英九推崇母娘慈悲聖德

前總統馬英九（右三）、台中市長參選人盧秀燕（右四）、台中市副市長張光瑤（右一）等參與「八八蟠桃聖會」三獻大典。（王文吉攝）

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八八蟠桃聖會結合花博元素，有吉祥物樂虎立牌迎接信眾。（王文吉翻攝）
八八蟠桃聖會佈置結合花博吉祥物虎媽。（王文吉翻攝）
八八蟠桃聖會祭典現場布置許多蘭花，呼應台中世界花博。（王文吉翻攝）

玉勅封神台谷關大道院舉辦為期5天的「八八蟠桃聖會」，17日進行三獻大典，上萬國內外信眾一早湧入敬拜母娘。前總統馬英九也蒞臨擔任總主祭，他致詞時表示，宗教團體長期以來致力感化、淨化人心，誘發人性向上一面，並且發揚存好心、做好話、做好事的精神，未來希望大道院持續弘揚母娘的慈悲聖德。

「八八蟠桃聖會」 三獻禮大典17日在谷關大道院舉行，包括前總統馬英九、立委王金平、江啟臣、台中市副市長張光瑤、苗栗縣長徐耀昌、台中市長參選人盧秀燕、鎮瀾宮董事長顏清標、前彰化縣長卓伯源、前苗栗縣長劉政鴻、前立委楊瓊瓔都到場向母娘賀壽，馬英九等總主祭官依序敬獻蟠桃等，儀式隆重殊勝。

馬英九致詞時表示，宗教不只敬拜禮佛、心靈寄託，也傳承傳統民俗文化，展現各地不同風俗民情。他強調，中華民國是宗教自由國家，憲法明定有宗教自由，從政府遷台以台，國內宗教蓬勃發展，充分展現理念入世化、管理企業化、信徒制度化、發展國際化等四大特色。

馬英九還說，宗教不只是信仰中心，更成為地區的社會福利、社會教育中心，變成地方上非常重要的安定協和力量，宗教團體長期以來致力感化、淨化人心，誘發人性向上一面，並且發揚存好心、做好話、做好事的精神，未來希望大道院持續弘揚母娘的慈悲聖德。

盧秀燕則推崇八八蟠桃聖會是每年重要的宗教慶典，她表示，這樣的重要的盛會，身為地方政治人物應該要親自參與，她特別前來祈求瑤池金母及眾神明保佑地方平安，國家順利，各方面都能夠順利，讓地方風調雨順、國泰民安，信眾都能家庭幸福美滿。

谷關大道院指出，八八蟠桃聖會已有近40年的歷史，今年最大的特色在於結合花博元素，無論是佈置、還是活動安排、甚至在食材上都能看見花藝的小巧思，如鐘鼓樓兩側迴廊設有異國風格的書畫花道展，小木屋裡悠閒地閱讀、品嚐蝶豆花茶、氣泡飲、花餅乾、古早味冰棒等。

來自新加坡、泰國、日本、中國大陸、台灣各地的上萬信眾湧入谷關大道院參拜，還有日本純陽宮大道院、武當山道教協會、新加坡德教太和觀也前來參與。其中，武當山道教協會帶來正宗的道教科儀，搭配傳統悠揚的澄清韻等知名樂曲，為母娘祝壽。

2018年9月17日▲前總統馬英九（右三）、台中市長參選人盧秀燕（右四）、台中市副市長張光瑤（右一）等參與「八八蟠桃聖會」三獻大典。（王文吉攝）

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