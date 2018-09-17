中市礫石層地質得天獨厚 發揮「海綿城市」功能

2018年09月17日 12:43 中時 陳世宗

豪大雨日前接連襲捲全台，台中市區並未造成大淹水！市議員王立任17日質詢說，中市礫石層地質得天獨厚發揮「海綿城市」功能，兼具排水與生態，未來可施作汲水設施，充分運用這些水資源。建設局長黃玉霖說，該工法是該局施作人員所獨創，未來將會推展到全市。

王立任表示，文心路不僅擴建人行道，也有相當優良排水設施！透水鋪面工法是台灣自行發明，讓台中朝向「海綿城市」發展，他肯定建設局努力，只要地質合適，希望市府全面推動此工法，保障台中的生態環境。

黃玉霖表示，「透水地磚」舖設由工程單位自行規畫設計，工程較為複雜，建置特別的排水路徑，相較原來不透水的傳統工法，經費約增加30％；人行道與廣場皆很適合此工法。

黃玉霖指出，市府除在文心路人行道擴建工程施作外，包括文心森林公園都試辦水環境低衝擊開發工法，針對北側的機車停車場進行改善，建置全市首座以水環境低衝擊開發工法的「雨水花園」停車場。達到水資源永續再利用外，也提升停車場的使用安全。

黃玉霖強調，台中地質條件可說是得天獨厚，許多工程地質屬於礫石層，利用「透水地磚」舖設，有利大雨排水；市府將因地制宜，藉由全市人行道建設，讓硬性鋪面最小化。「水撲滿」等工法也會持續進行，努力讓台中強化「海綿城市」能量。

(中時 )