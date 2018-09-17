傳美國近日將對陸徵收新關稅 陸媒：美國不能再靠強權賺紅利

2018年09月17日 12:45 中時 楊家鑫

路透日前披露，川普政府計畫最快在17日對多達2000億美元的大陸商品徵收新關稅，開啟新一輪貿易戰攻勢。同時，美國主動發出邀請的新一輪美中談判也定於本月舉行。對此，大陸《環球時報》評論稱，這種以「衝突升級」來迫使對方讓步，獲取談判更多好處的作法，已經很老套了。今天的世界已不是任由一個霸權國隨意擺弄的時代，大陸不會被動地服從於美國的塑造，美國以強制手段獲取霸權紅利的作法已經過時。

大陸《環球時報》17日刊登社評「華盛頓不能再靠強權賺紅利」指出，華盛頓在向北京伸出一個小胡蘿蔔的同時掄起了大棒，這種以「衝突升級」的威脅來迫使對方讓步，並在談判桌上獲取更多好處的作法，已經很老套了。以前沒有對大陸奏效過，今後也照樣會失靈。美方任何單邊、霸權的作法都會遭到大陸堅定的阻擊，美方的壓力越大，它從中方感受到的反作用力也將越大。

評論稱，中美經濟貿易如今已有如此廣泛而緊密的聯繫，它一方面不會被單方霸權輕易地完全打斷，另一方面，它也給了大陸多種多樣的發起反擊的戰術選擇。大陸將會在符合自身利益的基礎上，選擇最有利、有力的方式予以反擊。

評論指出，大陸作為全球經濟主要動力源，已經具備了相當強的校正和推動能力。大陸正在對內進行穩健而扎實的經濟結構調整，對外鋪設和擴展「一帶一路」和多樣化的合作網路。這不僅會鞏固大陸抗衡貿易戰的能力，還會為未來的全球經濟提供更多不同於霸權掌控的選擇。

評論稱，美國仍想以其力量的強勢按照其意願塑造美中關係，並通過這樣的塑造來鞏固其霸權地位。但今天的世界已經不是任由一個霸權國隨意擺弄的時代，大陸不會被動地服從於美國的塑造，也不會允許任何超級力量在國際關係中採取壓制和羞辱的手段來推行其政策。以強制手段獲取霸權紅利的作法已經過時。

(中時 )