台北》15％勸退大限已過 姚文智：選舉過程有人不斷操作風向

2018年09月17日 13:10 中時 郭建伸

台北市長選情膠著，各家媒體今也紛紛公布相關民調，柯文哲與丁守中兩人約在5個百分點拉鋸，姚文智則維持在10%上下。過去外傳若8月31日民調仍沒超過15%，民進黨中央將勸退姚文智參選。對此，姚說，選舉過程有很多假新聞跟傳言，有人不斷操作風向對他羞辱霸凌，反問媒體現在都已經9月17日，還談論8月31日的假新聞，不是每天都糾纏在謠言裡面嗎？

《蘋果日報》柯文哲以34.9%微幅領先丁守中30.8%，姚文智則以10.4%排第三；TVBS民調，丁守中的支持度是32%，柯文哲是37％，姚文智是11%。柯、丁約在5個百分點拉鋸，但姚並沒有超過日前外傳的15%。

姚文智受訪時說，所有的民調都是參考，所有民調都是參考，她會繼續推出政策，爭取選民支持勤走基層。

他強調，在三足鼎立下，民調波動本來就比較大，就像之前有民調指他原本很低只有5％，後來3倍成長，這種論述也不是事實。柯文哲民調下滑？

媒體詢問，根據TVBS民調顯示，柯文哲民調雖仍居第一，但有下滑趨勢，是否代表選民認清？姚文智說，柯文哲最近有很多政策，還有吳音寧事件爆粗口，都讓選民認為這跟過去民進黨支持的柯文哲是不一樣的人，大家心裡很有感。

至於蘋果民調指出，23.8%認為國民黨候選人丁守中最有能力解決大巨蛋問題、台北市長柯文哲為22.7%，民進黨候選人姚文智僅7.5%。對此，姚則直言，要解決大巨蛋問題，一定要換市長、換遠雄，強調大巨蛋要先解約，再由市府接管，「當然是我才有辦法解決！」

姚文智說，現在民眾就是看到大巨蛋問題一直拖延，但只要換一個市長、換一個公司就可以解決，其實很簡單。他表示，因為遠雄與市府的不法合約，會讓遠雄得到超高額的利潤，這是在現在民主法治社會所不允許的，因此一定要把公共利益要回來。

(中時 )