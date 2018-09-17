台北》15％勸退大限已過 姚文智：選舉過程有人不斷操作風向

友善列印
中時

台北市長選情膠著，各家媒體今也紛紛公布相關民調，柯文哲與丁守中兩人約在5個百分點拉鋸，姚文智則維持在10%上下。過去外傳若8月31日民調仍沒超過15%，民進黨中央將勸退姚文智參選。對此，姚說，選舉過程有很多假新聞跟傳言，有人不斷操作風向對他羞辱霸凌，反問媒體現在都已經9月17日，還談論8月31日的假新聞，不是每天都糾纏在謠言裡面嗎？

《蘋果日報》柯文哲以34.9%微幅領先丁守中30.8%，姚文智則以10.4%排第三；TVBS民調，丁守中的支持度是32%，柯文哲是37％，姚文智是11%。柯、丁約在5個百分點拉鋸，但姚並沒有超過日前外傳的15%。

姚文智受訪時說，所有的民調都是參考，所有民調都是參考，她會繼續推出政策，爭取選民支持勤走基層。

他強調，在三足鼎立下，民調波動本來就比較大，就像之前有民調指他原本很低只有5％，後來3倍成長，這種論述也不是事實。柯文哲民調下滑？

媒體詢問，根據TVBS民調顯示，柯文哲民調雖仍居第一，但有下滑趨勢，是否代表選民認清？姚文智說，柯文哲最近有很多政策，還有吳音寧事件爆粗口，都讓選民認為這跟過去民進黨支持的柯文哲是不一樣的人，大家心裡很有感。

至於蘋果民調指出，23.8%認為國民黨候選人丁守中最有能力解決大巨蛋問題、台北市長柯文哲為22.7%，民進黨候選人姚文智僅7.5%。對此，姚則直言，要解決大巨蛋問題，一定要換市長、換遠雄，強調大巨蛋要先解約，再由市府接管，「當然是我才有辦法解決！」

姚文智說，現在民眾就是看到大巨蛋問題一直拖延，但只要換一個市長、換一個公司就可以解決，其實很簡單。他表示，因為遠雄與市府的不法合約，會讓遠雄得到超高額的利潤，這是在現在民主法治社會所不允許的，因此一定要把公共利益要回來。

(中時 )

小英出事都推假新聞 羅智強諷：… 台南》選情緊繃！高思博告黃偉哲…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。