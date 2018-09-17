台北》姚文智最新民調 朱學恒酸：快跌回啤酒酒精濃度了

台北市107年國家防災日登山健行防災宣導活動16日舉行，義消齊聚松山慈惠堂聚餐，市長柯文哲（後）到場致意並高歌同樂，而民進黨市長參選人姚文智（前右）也到場逐桌敬酒，兩人同場較勁。（王英豪攝）（飲酒過量，有害健康）

友善列印
中時電子報

據媒體最新台北市長選舉民調，柯文哲支持度達41.7%仍維持領先，而國民黨候選人丁守中為29.9%，姚文智則為8.4%。宅神朱學恒在臉書酸姚文智，民調怎麼又盪回個位數，快跌回啤酒酒精濃度的數字了，並問是不是姚人多出國玩了?

民進黨台北市長參選人姚文智選情每況愈下，連蔡英文總統都看不下去了，下令她的文膽、海基會副董事長兼秘書長姚人多幫忙。但即使有總統文膽的提點，姚文智還是時不時失言，例如罵反年改團體王八蛋等，時常被網友嘲諷「是不是人多又請假了?」

據《ETtoday新聞雲》報導，《ETtoday新聞雲》於9月3日至9日，透過網路與電話調查台北市長選舉，結果顯示長柯文哲支持度達41.7%仍維持領先，而國民黨候選人丁守中為29.9%，姚文智則為8.4%。不過，無獨有偶，《蘋果日報》委託世新大學調查的民調顯示，丁守中的支持度為30.8%，柯文哲的民意支持度則是34.9%，姚文智支持度僅10.4%表態支持。

對此，宅神朱學恒在臉書酸姚文智「姚姚啊姚姚，你怎麼又震盪回個位數了，從最近的世新大學10.4% 又來一個快跌回啤酒酒精濃度的數字了，腫麼了啊？人多出國玩了嗎？」

網友留言「這姚文智民調有沒有造假啊 應該高個0.3%啊」、「要退出政壇了 哭哭」、「中共的假新聞。」、「Et民調再上一次是5.4%，不過姚文智現在的慘況是連保證金都有可能被沒收」、「多多忙著幫廷廷擦屁股，沒空理搖搖。」、「人家搖到奈何橋了！你還不快點跟」、「英文說這一定是假的！假的！假的！」、「哈哈~多多帶姚姚一起出國玩到投票日,肯定有兩位數的票.」、「應該有8.7%吧.....我相信有」。

※喝酒警語

中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障

中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時電子報)

台南》選情緊繃！高思博告黃偉哲… 高雄》為官位沒羞恥？韓國瑜籲謝…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。