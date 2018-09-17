台北》姚文智最新民調 朱學恒酸：快跌回啤酒酒精濃度了

2018年09月17日 12:43 中時電子報 邱文秀

據媒體最新台北市長選舉民調，柯文哲支持度達41.7%仍維持領先，而國民黨候選人丁守中為29.9%，姚文智則為8.4%。宅神朱學恒在臉書酸姚文智，民調怎麼又盪回個位數，快跌回啤酒酒精濃度的數字了，並問是不是姚人多出國玩了?

民進黨台北市長參選人姚文智選情每況愈下，連蔡英文總統都看不下去了，下令她的文膽、海基會副董事長兼秘書長姚人多幫忙。但即使有總統文膽的提點，姚文智還是時不時失言，例如罵反年改團體王八蛋等，時常被網友嘲諷「是不是人多又請假了?」

據《ETtoday新聞雲》報導，《ETtoday新聞雲》於9月3日至9日，透過網路與電話調查台北市長選舉，結果顯示長柯文哲支持度達41.7%仍維持領先，而國民黨候選人丁守中為29.9%，姚文智則為8.4%。不過，無獨有偶，《蘋果日報》委託世新大學調查的民調顯示，丁守中的支持度為30.8%，柯文哲的民意支持度則是34.9%，姚文智支持度僅10.4%表態支持。

對此，宅神朱學恒在臉書酸姚文智「姚姚啊姚姚，你怎麼又震盪回個位數了，從最近的世新大學10.4% 又來一個快跌回啤酒酒精濃度的數字了，腫麼了啊？人多出國玩了嗎？」

網友留言「這姚文智民調有沒有造假啊 應該高個0.3%啊」、「要退出政壇了 哭哭」、「中共的假新聞。」、「Et民調再上一次是5.4%，不過姚文智現在的慘況是連保證金都有可能被沒收」、「多多忙著幫廷廷擦屁股，沒空理搖搖。」、「人家搖到奈何橋了！你還不快點跟」、「英文說這一定是假的！假的！假的！」、「哈哈~多多帶姚姚一起出國玩到投票日,肯定有兩位數的票.」、「應該有8.7%吧.....我相信有」。

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(中時電子報)