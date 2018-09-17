美海軍最先進MQ-4C無人機墜毀 或影響關島部署計畫

降落中的MQ-4C「海神」無人機。（澎湃新聞）

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美國海軍一架MQ-4C「海神」長航時無人機不久前在加州測試飛行時墜毀，操作該無人機的海軍第19無人巡邏中隊已經暫停了訓練計畫。上海《澎湃新聞》報導稱，MQ-4C以及「全球鷹」無人機近期多次墜毀事故將影響其部署關島的計畫。原本美國海軍下半年將在關島安德森空軍基地部署2架MQ-4C長航時高空無人機，並在2021年增派2架MQ-4C，屆時將具備對西太平洋全天候24小時監視能力。

上海《澎湃新聞》報導指出，美國海軍一架MQ-4C「海神」長航時無人機在12日墜毀。當時這架無人機正在加州某處海軍基地進行作戰測試，然而飛行中遇到技術問題，在著陸階段引擎停機，並且起落架未放下，無人機硬著陸墜毀。事故沒有造成人員傷亡。

美海軍發言人稱，海軍目前已經對事故展開調查，維修飛機的費用將超過200萬美元。在調查進行期間，第19無人巡邏中隊將無限期暫停飛行。

報導稱，MQ-4C「海神」是在「全球鷹」無人機基礎上研製的長航時無人機，也是其裝備的最先進無人機，配備了雷達、光電等完善的探測設備，可大範圍監視海上目標。

根據公開資料顯示，MQ-4C無人機全長14.5米，翼展39.9米，飛機翼展和體型均超過波音-737客機。該無人機最大航程15186公里，最長滯空時間30小時。可完成遠端監視和戰區高空戰場監視等任務，其單波次任務就可覆蓋700萬平方公里的區域，執行持久情報搜索、監視與偵察的任務半徑達3700公里。

報導稱，這並非美國首起無人機墜毀事故，首架飛機於2017年6月21日在加利福尼亞州惠特尼山附近的荒野中墜毀；6月26日，美國空軍1架RQ-4「全球鷹」無人飛機於墜毀在西班牙海域附近。

分析指出， MQ-4C以及「全球鷹」無人機近期多次墜毀事故將影響其部署關島的計畫。據美國海軍協會新聞網站此前報導，今年下半年，美國海軍將在關島安德森空軍基地部署2架MQ-4C長航時高空無人機。在2021年會向關島增派2架MQ-4C，部署數量達到4架，屆時將具備對西太平洋全天候24小時監視能力。

(中時 )

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