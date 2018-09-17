明年起蛋、豬牛油進口 食藥署要先查工廠

2018年09月17日 13:14 中時 鄭郁蓁

有鑑於去年歐洲及韓國陸續傳出雞蛋受芬普尼污染，加上國內爆發有業者販賣自越南、香港進口轉賣的劣質豬油，為加嚴國外輸入食品，食藥署今天公告108年1月1日起，只要沒經過食藥署前往出口國海外查廠通過的新申請蛋品及動物性油脂品項，一律不准進口。

食藥署發布修正「輸入食品系統性查核實施辦法」，擴大實施系統性查核的產品品項，實施系統性查核之產品，從原本包括肉類、水產品、乳製品，新增納入蛋品及動物性油脂。

食藥署組專門委員董靜馨指出，過去蛋品、動物油脂沒有列入系統性查核這項食安新制仍能進口，但因前進口雞蛋殘留農藥及劣油事件屢屢發生，為了加強把關食品安全而生，要求未來輸台的蛋品及動物性油脂的出口國，必須通過系統性查核後，產品才能申請輸入查驗，並經查驗合格後始得輸入。

董靜馨表示，基於信賴保護原則，於新措施實施前，已有蛋品及動物性油脂輸入紀錄的輸出國家，在原已輸入的品項，可以免申請系統性查核，一樣可以進口，但食藥署事後亦會一一該輸出國家，做「查廠」動作；至於新申請輸入的品項，則一律得經系統性查核，需符合本國衛生法規後才准輸入。

食藥署統計，目前國內進口蛋品主要來自美國、加拿大、日本、法國、澳洲及泰國等；進口動物性油脂則以牛油、豬油為主，來自美國、紐西蘭、巴拿馬、韓國、香港、中國大陸、日本等地。

(中時 )