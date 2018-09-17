中秋特惠周 貓空纜車祭出星光銅板價

2018年09月17日 13:17 中時 陳燕珩

兒童新樂園22日、23日舉辦中秋活動，民眾可參加園內各種免費DIY體驗或繪畫活動。（北捷提供）

中秋連假快到了，貓空纜車中秋節當天正常營運，且18日到24日為中秋特惠周，任一天下午5時後，只要在貓纜動物園站購買單程票，可享單趟50元星光優惠票；兒童新樂園則在22日、23日舉辦「中秋畫好月圓 童遊新樂園」活動，民眾可參加園內各種免費DIY體驗或繪畫活動。

貓空夜景遠近馳名，夜間搭乘別有一番風情，貓纜18日到24日共7天，每日下午5時以後，在貓纜動物園站購買單程票的旅客，可享單趟50元的星光優惠價格，還可一次購足去程及回程車票，換算兩人購買來回兩趟星光優惠車資，可立即省280元。

9月24日中秋節當天下午6時到8時，貓纜與指南宮合作，在貓纜指南宮站旁的綠光平台舉辦街頭藝人限時演唱，陪伴大家度過好悠閒、好好聽的月夜時光。參加活動的遊客，不僅可免費品嚐鐵觀音熱茶，只要在個人臉書打卡上傳，還可獲指南宮限量100個手持祈福風扇，一人一個，數量有限送完為止。

兒童新樂園22日、23日營運到晚間8時，中秋節當天營運到下午6時。22日上午9時30分到12時，兒樂與北市士林親子館合作，在園區二樓卡哇依親子堡外廣場舉辦「中秋手繪扇DIY」活動，限量300組免費參加；上午10時到下午5時，園區二樓美食街外廣場，則有「添家多一點愛」兒童繪畫活動，小畫家可免費領取畫紙及用具，憑作品兌換精美禮品一分。

22日（週六）上午11時到下午5時，在園區一樓樹蛙表演場，兒樂和光泉公司共同策畫三場「小豆人與夥伴的奇幻冒險」表演，可愛公仔帶領小朋友唱唱跳跳，現場亦提供健康飲品，透過有獎徵答大方讓遊客免費飲用。

另外，23日10時到下午2時30分，園區二樓美食街外廣場，由客家事務委員會舉辦「客家文創DIY」體驗活動，DIY項目種類眾多共計420組，遊客可嘗試不同DIY體驗，感受製作樂趣。

中秋連假22日到24日間，只要是全國身心障礙及低收入戶者，到兒樂遊客服務中心出示身分證件，經核對後可獲得免費遊樂券4張，提供遊客搭乘遊樂設施使用，每人每日限領1次，限當日使用。

(中時 )