中選會被稱「東廠」 主委陳英鈐：無妄之災

2018年09月17日 13:10 中時 張理國

以核養綠公投領銜人黃士修絕食超過90小時，抗議中選會拒收補件連署書，中選會主委陳英鈐接受廣播專訪，強調中選會被扯上促轉會被稱作「東廠」是無妄之災，公投沒有補件或2次收件，是中選會共同討論結果決策人士除了他以外，還有中選會副主委陳朝建、主祕莊國祥、綜規處及法政處相關人員，他希望黃士修珍重身體，但中選會必需守法。

對於是否有高層指示問題，陳英鈐強調，他沒有見過蔡總統也沒有跟政黨討論這個問題，這是中選會內討論的結論。

陳英鈐午間接受《POP搶先爆》訪問，對於絕食的黃士修，陳英鈐表示，他願以一個公民的身分提出呼籲，黃士修的意見中選會都聽到了，請黃士修珍重身體，如果要為理念奮鬥願意，也要保重身體，以後可跟中選會溝通，不管雙方意見如何不同，中選會都願意溝通。

被問到拒收補件似乎是整個集體政權運作，情節類似東廠，尤其促轉會錄音檔也提及，相關議題要透過中選會燒熱。陳英鈐澄清，這是無妄之災，中選會跟促轉會完全沒有連繫，也不知道為什麼促轉會會有這樣的說法。

對於沒有2次補件問題，陳英鈐也說，會內對於公投連署書分數足夠，就沒有補件或第2次收件的見解，並不是他1人決策，而是大家共同討論的結果，副主委、主祕、法政處、綜規處人員根據公投法設計討論的結果

陳英鈐也說，絕食是黃士修表達政治理念的方式，中選會尊重，但對中選會立場而，補件是不能收，收了才是違法，以核養綠已經過了收件階段，已在查對了，如果收件就不知道查對程序從何時開始算，何時開始？何時截止？台灣是多元社會，中選會也會聽取黃士修的意見，但中選會就是要守法，這不是個人意見，而是經過討論及參考制度運作決定的。

(中時 )