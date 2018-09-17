狂收滿滿4箱恐嚇禮 女星竟開心曝「很值錢」

2018年09月17日 13:05 中時電子報 吳品瑤

近年赴陸發展定居的女星劉樂妍，多次公開表態國族認同，大讚對岸樣樣好，日前更推廣大陸男兒娶台灣女生「血洗台灣」以促進兩岸統一，引發熱議，她也因其立場跟嗆辣激進的言行受封為「女版黃安」，受到不少大陸網友擁戴，沒想到今天她卻曝自己收到「黑粉」寄來的恐嚇禮物，竟是4箱冥紙，但劉樂妍不但沒害怕，反倒大讚這是「超棒的禮物」。

劉樂妍今天在臉書發文，表示沒網購卻收到4箱快遞，一看竟都各自來自不同地方，但內容物卻都一樣是冥紙，然她非但不覺得觸霉頭，反倒直呼超開心，「那是小時候奶奶每天在折的那種，親手摺的金元寶」，而且奶奶曾經說過，紙紮金元寶是冥紙裡面「最值錢的」，因此每次只要有空，總抓著孫子們坐在電視機前折元寶起來存放，以便之後祭拜能燒給祖先。

劉樂妍娓娓道來一個關於指紙紮金元寶的故事，她說奶奶以前每到重大節日，必會燒紙錢給祖先，而她竟在過世的前一天，突如其來邊哭邊燒著金元寶，理由是大兒子信基督教，劉樂妍的爸爸則不管事，「以後一定沒有人會替我燒紙錢的，所以我現在在燒給我自己」，此事讓她印象深刻。

而劉樂妍收到黑粉寄來的冥紙相當開心，直呼：「我家過世的人比誰都多，這是我的『剛需』」，她嘆自己到中國大陸發展後相當忙碌，「常忘記燒，所以今天收到4袋冥紙，真的很開心」，還說現在要燒紙錢的對象變得很多，要黑粉不如逢年過節多寄一點來，「無論何時，你想寄冥紙給我。我都會超開心的。因為我家真的很需要」。

劉樂妍面對黑粉的攻擊行為，也完全轉念「黑粉也是粉，反正我在你心裡」，同時自虧「台灣人要偽裝成大陸人真的是很不容易，你們要一直潛伏在我身邊傷害我，打擊我，嘲笑我。你們也是辛苦了！」，內心相當堅強表示「這麼多年過去了，我還是那個你打不倒，又堅強的那個雜草」，反倒鼓勵送她冥紙的人，「麻煩加油，好嗎？」。

(中時電子報)