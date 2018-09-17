政院：培養年輕世代全球視野 引領台灣邁向國際

2018年09月17日 13:28 中時 張理國

行政院副院長施俊吉今天出席「2018全球新世代領袖論壇」時表示，為年輕人打造更好的大環境、培養全球視野與競爭力，政府非常關注，未來將持續協助並鼓勵年輕世代栽培自我、累積能量，於各領域實現理想、造福家園，引領台灣邁向國際。

施俊吉表示，行政院賴清德院長提出文化台灣、綠能矽島、智慧國家、公義社會及幸福家園等「建設國家五大方向」，涵蓋聯合國永續發展目標17項指標，以社會創新作為協助解決問題的重要策略及方法，並責成各部會積極合作，在資金、法規等方面提供年輕人協助，建構友善發展環境。

施俊吉指出，政府也積極爭取主辦國際賽事及相關活動，希望藉以促進台灣經濟、社會與環境的包容性成長，加速落實蔡英文總統以「創新、就業、分配」為核心的新經濟發展模式。

施俊吉表示，台灣地理環境優越，是前進亞太、東協及南亞市場的最佳據點。政府透過推動「新南向政策」，持續強化與紐澳、東協、南亞各國的連結及合作，同時鼓勵年輕朋友積極進行國際交流，並協助創業團隊取得營運資金、運用科技拓展商機，使年輕人能獲充足力量勇闖國際。

施俊吉說，過去數十年，中小企業蓬勃發展，孕育出資通訊科技產業與精密機械等兆元產業。期許未來年輕世代青出於藍，面對人工智慧、物聯網、雲端運算、自駕車或金融科技等新科技的挑戰，能以企業家精神，持續充實自我並勇於面對挑戰，開創下一個輝煌的時代。

(中時 )