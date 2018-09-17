高雄》民調領先1％ 韓國瑜：以為是「五五波」

國民黨高雄市長參選人韓國瑜。(圖／本報資料照，姚志平攝)

友善列印
中時

前高市議長許崑源日前透露成功大學針對高雄市長選情做了民調，韓國瑜領先陳其邁1%。韓國瑜今天接受電台專訪時表示，「我一直認為我們是五五波」，領先要謙虛一點，落後要振作一點，但1%也是誤差範圍，但他認為民心思變，會繼續爭取高雄選民支持。

韓國瑜開玩笑說，過去有很多種民調，有的只差1.6%，有的差了20幾％，眼花撩亂，但他一直認為自己跟陳其邁其實是「五五波」，這次的民調是國立的成功大學做的，應該具有公信力，成大是南部學術重鎮，且不需要捲入政治的是是非非。

韓國瑜也說，有些現象是騙不了人的，最大的依據是陳其邁越跑越勤，以前民進黨都以為派顆西瓜就可以贏了，行政院長賴清德以前要連任台南市長時，投票前天晚上9點鐵門就拉下來，桃園市長鄭文燦拚連任也是老神在在，陳其邁開始勤跑代表選情有狀況。

韓國瑜認為民心思變，他一開始都被大家當蔣經國第四個兒子，蔣孝華（講笑話），但他把鍋蓋掀開，把高雄實際的狀況講出來，如果民進黨這幾十年來真的做得好，百姓一片榮景，連他都願意投給陳其邁，但很明顯大家生活過得辛苦，還要每天看政府搞這個搞那個，煩上加煩，厭惡加厭惡。

這次南部淹大水，韓國瑜認為，天災沒辦法躲，但是淹一次水就出現五千多個坑洞，這肯定是人禍，他也直言這一定是偷工減料，講難聽點可能還有官商勾結。他認為政府包工程是該幫商人賺錢，但是這錢要賺的合法合情合理，工程驗收一定要嚴謹，但現在太多假道學，表面上說不能這個不能那個，私下又搞東搞西，不論下一任高雄市長是誰，都應該要端正風氣。

至於外界認為韓國瑜在市區選情有把握，但在縣區仍是弱勢，韓國瑜則認為，自己過去擔任北農總經理時，對農民特別地照顧，農民有拍賣到合理的價格，他也建立制度防弊，他走訪高雄六龜、美濃、大社以及燕巢等農業區，都受到當地農民歡迎。

(中時 )

政院：培養年輕世代全球視野 引… 砸363億建中科二林園區 賴揆：吸…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。