高雄》民調領先1％ 韓國瑜：以為是「五五波」

2018年09月17日 13:42 中時 周毓翔

前高市議長許崑源日前透露成功大學針對高雄市長選情做了民調，韓國瑜領先陳其邁1%。韓國瑜今天接受電台專訪時表示，「我一直認為我們是五五波」，領先要謙虛一點，落後要振作一點，但1%也是誤差範圍，但他認為民心思變，會繼續爭取高雄選民支持。

韓國瑜開玩笑說，過去有很多種民調，有的只差1.6%，有的差了20幾％，眼花撩亂，但他一直認為自己跟陳其邁其實是「五五波」，這次的民調是國立的成功大學做的，應該具有公信力，成大是南部學術重鎮，且不需要捲入政治的是是非非。

韓國瑜也說，有些現象是騙不了人的，最大的依據是陳其邁越跑越勤，以前民進黨都以為派顆西瓜就可以贏了，行政院長賴清德以前要連任台南市長時，投票前天晚上9點鐵門就拉下來，桃園市長鄭文燦拚連任也是老神在在，陳其邁開始勤跑代表選情有狀況。

韓國瑜認為民心思變，他一開始都被大家當蔣經國第四個兒子，蔣孝華（講笑話），但他把鍋蓋掀開，把高雄實際的狀況講出來，如果民進黨這幾十年來真的做得好，百姓一片榮景，連他都願意投給陳其邁，但很明顯大家生活過得辛苦，還要每天看政府搞這個搞那個，煩上加煩，厭惡加厭惡。

這次南部淹大水，韓國瑜認為，天災沒辦法躲，但是淹一次水就出現五千多個坑洞，這肯定是人禍，他也直言這一定是偷工減料，講難聽點可能還有官商勾結。他認為政府包工程是該幫商人賺錢，但是這錢要賺的合法合情合理，工程驗收一定要嚴謹，但現在太多假道學，表面上說不能這個不能那個，私下又搞東搞西，不論下一任高雄市長是誰，都應該要端正風氣。

至於外界認為韓國瑜在市區選情有把握，但在縣區仍是弱勢，韓國瑜則認為，自己過去擔任北農總經理時，對農民特別地照顧，農民有拍賣到合理的價格，他也建立制度防弊，他走訪高雄六龜、美濃、大社以及燕巢等農業區，都受到當地農民歡迎。

(中時 )