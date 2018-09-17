廢乾電池送7-11與全家 半公斤折抵11元消費

2018年09月17日 13:28 中時 廖德修

廢乾電池回收宣傳海報。（圖／環保署提供）

為鼓勵民眾踴躍參與回收廢乾電池，環保署將於9月17日至30日為期2周，推動「電池便利收，消費折抵多」消費折扣加碼活動。民眾可持家中廢乾電池至7-ELEVEN及全家便利商店，共計8千多個門市回收，1公斤廢乾電池可加碼折抵消費22元，可用半公斤11元為單位。

環保署歷年來已不斷透過社區、機關、學校對民眾加強宣傳廢乾電池回收的環保觀念，為了持續擴大落實民眾回收觀念的建立及日常生活習慣的養成，特地舉辦本次廢乾電池回收限期消費折抵加碼活動，希望引起社會大眾關注，加強推動及宣傳，一起來全民環保愛地球。

本次廢乾電池回收限期消費折抵加碼活動是由7-ELEVEN及全家便利商店共同配合參與，由於台灣便利超商通路密度在全球名列前茅，幾乎各地區大街小巷都有7-ELEVEN及全家，民眾持廢乾電池到各門市做回收非常便利，對於提升民眾配合意願及執行率具有利基。

平時7-ELEVEN及全家便利商店已有回收廢乾電池折抵消費服務，為配合環保署限期宣導加碼活動，以擴大宣傳廢乾電池回收管道。自107年9月17日起至9月30日止為期2周，將以加碼折抵購物消費的方式，提高民眾回收廢乾電池意願（0.5公斤廢乾電池可折抵11元當次消費）。

此外，並藉由業者販售點張貼活動宣傳海報、業者官網、App/LINE、臉書公告，以及店內收銀機、電視播放活動訊息等多元管道方式宣傳，以經濟誘因吸引民眾配合回收，同時加深民眾廢乾電池回收的習慣與觀念。

環保署主任秘書蔡鴻德表示，廢乾電池回收管道多元又便利，除便利商店，其他回收管道如清潔隊資源回收車、社區／村里資收站、回收商及乾電池的販售點等，民眾都可多加利用。

(中時 )