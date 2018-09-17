大陸農業骨幹人員培訓活動在花蓮 縣農會總幹事促銷農產品奏功

2018年09月17日 14:24 中時 范振和

花蓮縣農會總幹事官俊彥向大陸農業骨幹人員說明山苦瓜葉的特色。（范振和攝）

花蓮縣農會旗艦店擺滿花蓮各級農會輔導生產的優質米。（范振和攝）

由中華兩岸文化經貿交流發展後援會承辦的「農業骨幹人員培訓活動」，一行20餘人17日上午抵達花蓮，由縣農會總幹事官俊彥充當最佳促銷員，深入淺出地介紹花蓮農產品特色、台灣生產環境等，帶來極高買氣。

這群農業骨幹人員以大陸山東省為主體，昨天上午先到縣農會位於花蓮市商校街的旗鑑店，官俊彥使出渾身解數說明，花蓮北中南各區都有特色農產品，西瓜、文旦柚、山苦瓜茶、有機米、紅茶、蜆精等，不一而足，在官俊彥三寸不爛之舌促銷下，為買氣拉出難得的長紅。

以稻米而言，官俊彥說，政府會採輔導收購、專案收購、餘糧收購等路徑，以平穩糧價、維護稻農收益，政府也會依比例提撥管理費給各級農會；另，台灣耕地面積小，為降低成本，有擴大農場經營的模式、代耕制度。為讓青年農友願意下鄉務農，政府也會輔導青農建立品牌，自產自銷特色農產品，俾創造「百萬年薪青農」。

面對參訪人員的提問，官俊彥不只闡述台灣農業生產環境，也清楚說明花蓮優質農特產品，讓一行人對縣農會所屬旗艦店的台灣十大精品農產、花蓮各農會輔導產品瘋搶購，官俊彥大感欣慰。

(中時 )