台中》老人健保戰火再起！中市社會局長：不能譁眾取寵 盧陣營：不知民間疾苦

2018年09月17日 13:54 中時 盧金足

台中市府社會局長呂建德針對老人健保補助表示，持家的人不能譁眾取寵，要善用納稅人的錢做社會投資。（盧金足攝）

國民黨台中市長參選人盧秀燕團隊表示，社會局仍有多項非法定社福也未有嚴格排富，由此看出對待長輩的態度不可取，更不知民間疾苦。（盧金足攝）

老人健保補助戰火再起！台中市府社會局長呂建德17日在市政會議專案報告「托老一條龍」政策，質疑有市長參選人要恢復老人健保補助，沒多做功課，持家的人不能譁眾取寵，要善用納稅人的錢做社會投資；市長林佳龍也強調，只花錢是最懶惰，不負責任的做法。對此，國民黨台中市長參選人盧秀燕團隊發言人吳皇昇表示，社會局仍有多項非法定社福也未有嚴格排富，由此看出林佳龍對待長輩的態度不可取，更不知民間疾苦，高舉「排富」大旗，實質傷害政府對長輩的承諾。

呂建德強調，台中市政府檢討65歲以上老人健保補助政策，檢討後調整只補助真正需要幫助的1萬2000名低收及中低收老人，也就是弱勢長輩不受影響，落實應有的排富精神，節省下來的經費則全數投入其他銀髮族社福，讓全體長輩都蒙受其利。

呂建德表示，老人健保未排富的補助措施是因監察院要求更正，而且健保不鎖卡，就醫是人權，每筆預算做最好運用，「讓老人的長照變短照」。

「資源分配要良性循環，不能竭澤而漁！」林佳龍說，受到長輩歡迎的長青學苑，各區的班數也倍增，還有許多福利措施陸續擴大實施中，多數長輩都能享受改革帶來的好處。

林佳龍說，傳統社會有的男性長輩較內向，身邊朋友都去長青學院，自己窩在家裡不出門，但旁邊的人相招去上長青學苑，交到老朋友又可終身學習，一去上課就上癮，他也提醒各局處，對銀髮族敬老愛心卡擴大使用「使命必達，但必須穩健不要太趕」，做到社會投資，不是花錢辦事。

對此，吳皇昇強調，林佳龍曾說，「老人從65歲到100歲繳35萬，難道繳不起嗎？」這是不知民間疾苦，老人健保補助的補助條件被刪除，市府該好好檢討這項政策是否妥當，執意排富卻傷害政府對長輩的承諾，增加年輕子女的負擔，短時內即刪除是大家無法接受的手段，這才是原因所在。

吳皇昇說，目前台中市府社會局仍有多項非法定社福未有嚴格排富，當林佳龍以刪除老人健保補助條件合理、符合財政紀律時，應檢視看看自己是否有「雙重標準」。

(中時 )