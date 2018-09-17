長庚運動醫學團隊協助 李智凱：下一步拚奧運鞍馬金牌

長庚運動醫學團隊四年來用專業和熱情陪伴照顧選手。(長庚運動醫學團隊提供)

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中時電子報
／綜合報導

長庚運動醫學照護團隊邁入四週年紀念，今天舉辦慶祝會，中華奧林匹克委員會林鴻道主席特別前來祝賀，在本屆亞運奪牌的李智凱、譚雅婷、蔡澤民等多位長庚贊助的選手，均到場祝賀向他們背後最堅強的後盾表達最深的謝意。

今年印尼亞運中華隊囊括17金19銀31銅，總計67面獎牌，在45個參賽國家中名列第7，超越上屆仁川亞運總獎牌數51面。其中鞍馬金牌李智凱、跆拳道金牌文姿云、羽球金牌戴資穎、射箭金牌魏均珩等人，都是長庚醫院贊助照護的選手。統計今年亞運長庚贊助的選手共獲得4金2銀6銅的佳績。

李智凱表示，感謝長庚醫院還有周文毅醫師的協助，讓他能夠健康的出賽，破紀錄是很多人幫忙他一起達成，在賽場上他只有更努力、更拚，才不會被其他人超越，下一個目標就是拚奧運鞍馬金牌！

人在國外比賽的空手道選手「小清新」文姿云，則是透過影片表達對長庚運動醫學團隊的林瀛洲醫師及防護師辜羿璇、鄭星繪的謝意，長庚運動醫學團隊讓她在這次亞運能夠得到良好的治療與舒緩，她很感佩長庚運動醫學團隊對每位運動員的付出與照護。

本屆亞運醫療團長林瀛洲醫師表示，提供選手無後顧之憂的全方位照顧，讓選手能全心專注於比賽中，是今年亞運創造佳績的原因之一，協助李智凱的周文毅醫師補充，現場救援及長期專業照護一直是長庚運動醫學團隊在做的事，此次去亞運就是提供最強後援，讓選手無後顧之憂摘銀奪金。

文姿云的防護師「小辜」辜羿璇透露，這次再與文姿云合作，發現她在比賽節奏跟技術上又比上屆仁川亞運成熟，雖然年初參加錦標賽遇到腳踝反覆扭傷的困擾，在團隊的協助下，順利讓她以不用貼紮的狀態出賽，很榮幸能在現場見證「小清新」連霸，祝她在2020東京奧運也能霸氣奪金。

(中時電子報)

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