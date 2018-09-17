不干預編輯台運作 時代雜誌59億易主Salesforce創辦人

2018年09月17日 14:27 中時電子報 吳映璠

《時代雜誌》（Time）再遭易手，繼年初由知名出版商梅雷迪思公司（Meredith Corp）買下後，今日再傳出雲端軟體巨擘Salesforce.com共同創辦人馬克．班紐夫（Marc Benioff）夫婦將以1.9億美元（折合約新台幣59億元）買下這本老雜誌，新買家更表示日後不會干預編輯台每日運作。

The power of Time has always been in its unique storytelling of the people & issues that affect us all & connect us all. A treasure trove of our history & culture. We have deep respect for their organization & honored to be stewards of this iconic brand. https://t.co/OLie13YJ58 — Marc Benioff (@Benioff) September 17, 2018

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）17日披露，將近百年歷史的時代雜誌確定將由Salesforce.com共同創辦人馬克．班紐夫及其夫人琳恩（Lynne Benioff）買下，交易金額為1.9億美元，折合新台幣約59億元，預計這起交易將於30天內完成，班紐夫夫婦表示他們是以個人名義買下，與Salesforce.com沒有任何關係。

班紐夫指出，他們夫妻希望投資對世界具有強大影響力、同時又能夠賺錢的事業，時代雜誌正好符合這樣的特質，尤其它說故事的能力深深牽動著每一位讀者。

他更表示，夫妻倆不會干預雜誌編輯台的每日運作，也不打算再購入時代公司（Time Inc）旗下其他刊物。

美國財經媒體《CNBC》報導，梅雷迪思今年1月底完成收購時代公司後，隨即表示將出售集團旗下新聞及運動品牌，好讓集團能更專注在以美國女性為主的目標讀者身上。除了時代雜誌，梅雷迪思也打算出售《財星》、《金錢雜誌》、《運動畫刊》等三個刊物，目前這三個刊物的交易也已接近尾聲。

《紐約時報》（The New York Times）報導，梅雷迪思今年3月對外放出消息，表示將分別出售《時代雜誌》、《財星》、《金錢雜誌》、《運動畫刊》等四本刊物，目前為止已接觸超過上百位潛在買主，當中最知名的包括全美媒體公司（American Media Inc.）董事長裴克爾（David J. Pecker），他打算以3.25億美元（相當於新台幣100億元）收購旗下三本雜誌。

不過時代雜誌交易案最終仍由班紐夫夫婦雀屏中選，時代公司內容總監莫瑞（Alan Murray）表示，這對夫婦將新聞價值置於商業利益之前，他們願意在雜誌數位化轉型方面投入更多努力，卻又不願干預編輯台運作。

紙媒的廣告生意及銷量每下愈況，時代雜誌也無可倖免，根據媒體稽核聯盟（Alliance for Audited Media, AAM）公布的統計數據，今年上半年時代雜誌的半年期發行量驟降至230萬份，遠不及去年同期的300萬份。不過同時它的線上閱讀人數也逐年攀升，今年7月突破3,100萬人次，較2015年的2,700萬人次有顯著成長。

綜合外媒報導，53歲的班紐夫是相當知名的異議人士，從不吝於表達自己的意見，2016年美國總統大選期間，他公開表態支持希拉蕊（Hillary Clinton），也曾在2015年威脅削減Salesforce在印第安納州的業務，以抗議當地法律歧視同性戀及跨性別人士，不過班紐夫已表示不會讓他的政治傾向影響編輯台運作。據富比士調查，班紐夫身家約60億美元。

(中時電子報)