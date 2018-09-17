邱于軒陪同保姆們前往高雄市政府抗議

2018年09月17日 14:06 中時電子報 綜合報導

大寮、林園邱于軒評托育新制：政策失靈、育兒環境不友善，政府讓我不敢生

台灣少子化已成為國安議題！為挽救生育率，行政院在八月倉促推出「準公共化」托育政策，造成民眾無所適從，也引發保母極大反彈。

長期關心婦幼議題的高雄市大寮、林園市議員參選人接獲多位保姆和幼兒園業者陳情，要求托育政策回歸市場機制，還給保姆和私立幼兒園業者生存空間！

邱于軒表示：準公共化托育政策，缺乏整體性的規劃，一昧要求保姆簽下不平等條約，家長才能獲得補助，但契約中要求兩年內不得漲價、自帶孫補助僅補助2500元、給保母帶卻補助6000元等不合人情的規定，根本是剝奪領有保母證照的公嬤，親自照顧孫子的權利。

圖／邱于軒 提供

另外，私幼業者則反映政府為保障托育人員薪資，規定4年內托育人員投保薪資應達新台幣2.8萬元，但同時不得調漲托育費用！如此一來，托育人員調薪空間受限，業者經營困難，根本是雙輸！

此外，邱于軒舉大寮林園的育兒環境為例：該選區面臨公園綠地不足、圖書館老舊、國中小學校舍老舊等問題，如此不友善的育兒環境讓年輕夫妻怎麼不擔心、怎麼敢生小孩！

看到如此荒腔走板的政策和環境，身為三寶媽的大寮林園市議員參選人邱于軒認為：保姆和家長間的關係不應該被撕裂，準公共化托育政策應退回重新檢討！至於高雄市育兒資源的提升則需要專業、重視教育資源的市議員來監督！希望大家為了下一代，能給年輕、專業、社工出身的邱于軒一個機會！讓高雄市的未來會更好！

(中時電子報)