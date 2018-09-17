中秋烤肉準備好了嗎？ 全家行動購399免運送到家

2018年09月17日 14:12 工商 劉馥瑜

全家行動購引進最夯的丹麥品牌CasusGrill環保烤肉架。圖／業者提供

搶攻中秋烤肉市場大餅，全家行動購引進「美國choice級骰子牛」，吸引「多肉」愛好者選購。圖／業者提供

中秋節倒數一周，為迎接最後一波中秋採買高峰，全家便利商店宣布，旗下網購平台「全家行動購」即日起推出「月圓烤肉祭」，囊括250款烤肉必備好物，包括烤肉食材雞、豬、牛、魚，並祭出限時優惠下殺最低7折起，即起至9月30日還有全館399元免運優惠，力拼中秋前最後一波搶購潮，推升整體買氣！

全家表示，全家行動購「月圓烤肉祭」食材選擇多樣化，有澎湖牡蠣、北海道干貝、澳洲寶石魚、美國頂級和牛等新鮮食材，還有烤肉相關配備，如「烤肉神器」手柄鼓風機及近來最夯的丹麥品牌CasusGrill環保烤肉架等BBQ好物，選項高達250款。

此外，為了搭配烤肉，全家實體通路也同步推出「初秋喝酒趣」活動，即日起到10月9日，指定國產啤酒任3件82折，其中，全家推薦季節限定的「金色三麥蜂蜜啤酒」、搭配節慶氣氛的「果微醺秋柚啤酒」，還有酸甜解油膩的「台啤芒果水果啤酒」。此外，全家也在中秋檔期導入氣泡葡萄酒，即日起到10月9日推出「Bernini微甜氣泡白葡萄酒750mkl」售價399元，加1元就多1件！

再來，瞄準中秋3天連假的出遊商機，全家即日起至9月25日，推出三角飯糰指定品項會員88折，包含肉鬆飯糰、鮪魚飯糰、壽喜燒牛肉飯糰、明太子龍蝦風味飯糰；另，咖啡飲品也同步促銷，包含「雀巢白咖啡、UCC職人冰咖啡、貝納頌經典曼特寧」等超過30款指定飲品，第2件6折，指定FMC濾掛式咖啡再推買1送1優惠。

（提醒您，喝酒不開車、開車不喝酒！）

(工商 )