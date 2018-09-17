禁烤肉防燒炭自殺？陳偉杰：提高全民運動才是正途

2018年09月17日 14:10 中時電子報 綜合報導

中秋與親友烤肉同樂，已是最具台灣特色的節慶活動。衛福部官員日前提出「改掉燒炭烤肉可減少自殺」一說，引起社會譁然。新北市第一選區淡水、八里、三芝、石門）候選人陳偉杰說，九月適逢大學開學，很多年輕學子正熱烈準備中秋烤肉活動，聽聞官員此番說法紛紛質問「這位官員是有事嗎？」

大專校院都是九月開學，陳偉杰指出，學生會利用中秋前後舉辦烤肉活動迎接新生，聯誼感情。一般民眾也喜歡在中秋烤肉，呼應月圓人團圓。官員說少烤肉防自殺實在令人難以接受，難道為了防止跳樓自殺就不要蓋高樓大廈？婦女怕難產就避免生育？

圖／陳偉杰 提供

根據調查，我國規律運動人口雖然超過三成，但對比國外仍有進步空間，且年輕族群規律運動率偏低，除了工作時間長，找不到適當的運動場館也是原因。陳偉杰認為與其叫大家不要烤肉，減少炭接觸，為什麼不檢討運動場館數量，提高全民運動率不是更好嗎？

陳偉杰說自己拜訪基層，經常聽到民眾抱怨運動場館不足，尤其淡水新市鎮移居人口多，運動場地如公園、運動中心等都顯不足，民眾只能花錢去「貴鬆鬆」的健身中心或是乾脆不運動！他也向政府喊話，衛福部是民眾健康的把關者，要防治自殺、照顧民眾心裡健康，首要工作就該會同教育部體育署檢討全國運動場地，提高全民運動，不要再畫錯重點，推出無厘頭的政策！

(中時電子報)