坑！宜蘭酒廠紅茶一杯70 一看發票更讓他氣炸

2018年09月17日 14:23 中時電子報 戴安瑋

有網友去宜蘭酒廠玩，向主題館左手邊的店家，買一杯了檸檬紅茶，竟要70元。翻攝《爆料公社》

這樣也要坑！有網友去宜蘭酒廠玩，向主題館左手邊的店家買一杯了檸檬紅茶，價目表上是50元，但發票打出來後，老闆娘竟要70元，整整多了20元，發票還亂開為伯爵奶茶。他付錢後告訴朋友，朋友說他被坑了。宜蘭酒廠表示，店家有疏失，已要求改進。

網友在《爆料公社》上po文表示，他去宜蘭酒廠逛逛，在主題館進去左手邊的店家買一杯檸檬紅茶（因有價目表所以沒有多問價錢），結帳時老闆娘說這樣70元，他看了一下價目表回說，這杯不是50嗎？老闆娘停頓了一下，回答他說 冰的/熱的價位不一樣，又說他這杯比較大杯所以是70。

他當下傻住了，第一次遇到這種事，並且看到後面有很多人在排隊，就直接付錢取飲料去旁邊座位區與朋友會合，但越想越奇怪把發票拿出來看了一下，發現根本連發票上面的明細都是亂按，他買的是檬紅茶，發票上打的伯爵奶茶，店家根本沒有大小杯的差別跟說明。

他因為趕行程離開後與友人說及此事，朋友才說應該是被坑了，提醒各位，買東西前盡量還是先問清楚，且一定要講一口流利的台語，不然被當盤子敲就是這種感覺（雖然只有20元的價差，但是感覺超不爽）。

宜蘭酒廠營業組表示，該店價目表上的商品，確實只有一種價格，並沒有註明大小杯，已要求店家改善，對於顧客買的是檸檬紅茶，店家發票上打的是伯爵奶茶，是店家疏忽，店家曾賣給伯爵奶茶，後來沒賣，也未消除，以致開出錯誤的商品發票，也已要求店家改進。

網友紛留言說，「不肖商人怎麼越來越多，連價值20元紅茶可賣到一杯50元，還灌水到70元」、 「直接翻桌了，是去買飲料，又不是去讓他欺負的」、「老實說一杯50我都買不下去了 何況70」還有網友說，「趁人多漲價很要不得呀! 這樣下次誰還要去宜蘭酒廠」、「快了，快了 ，想想當初墾丁大街也一堆人，去久了當盤子，當久盤子，墾丁沒新鮮感，久沒人去，在需要政府單位來觀光補助，快了」。

(中時電子報)