台大申請入學甄試調整 口試時段先登記 校內聯合預分發

2018年09月17日 14:29 中時 林志成

台大最近校招生委員會，通過108學年學士班申請入學第二階段甄試作業四項新做法，包括 辦理共同考試、提供口試時段登記、校內聯合預分發及弱勢生優先錄取，目的在改善甄試衝堂及降低錄取缺額問題，擴大考生選擇權， 同時也照顧弱勢考生。

台大表示，這四項調整方案由校方提供整合平台，各學系組得自由決定參加與否，不參加的學系則維持原作業方式。

調整方案說明如下：

一、 辦理共同考試，降低筆試衝堂：為改善因作業期程限縮而造成甄試日期嚴重衝突的問題，由校方擇一周日下午辦理「數學」、「物理」、「化學」及「生物」四科共同考試，各科採共同命題，參加學系依其專業需求採計適當科目。若考生報考多於一個學系組以上，且各該學系組採用相同共同試題時，其考試成績將分送各學系採計。

二、提供口試時段登記，降低口試衝堂：由校方建置「口試時段登記分配系統」，考生於第二階段報名時可針對擬申請之有採用口試之學系組，登記口試時段志願序，系統再依考生志願及時段人數限制分發，提供各系組參考以利安排適當口試時間。

三、校內聯合預分發：通過個人申請入學第一階段篩選之考生，若同時報考參加校內聯合分發學系組超過一個系組時，必須填寫志願序表，校方將依各系組錄取情形與考生志願進行校內預分發，每位考生校內聯合分發系組至多正取一系，並保留該正取志願序前之全部備取。此方案將可減少考生重覆錄取占缺，考生也能獲得「較佳名次」或「由備取變正取」。

四、弱勢生優先錄取：台大108學年除「希望入學」招收弱勢生35名外，同時於個人申請入學招生增辦弱勢學生優先錄取，名額由各學系自訂，預計全校可錄取10名弱勢生。低收、中低收入戶考生通過第一階段篩選後，得依此方案取得優先正取資格。

台大教務長廖婉君表示，108學年台大個人申請第二階段甄試調整方案，即是以「降低衝堂、降低缺額、弱勢優先」為主軸，增加彈性作業以照顧考生的選擇權，讓想進台大的考生有最大機會。

(中時 )