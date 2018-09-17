何時開始對DPP反感？鄉民直指就是這件事

媒體需要一例一休 蔡英文：你們要自立自強。(報系資料照)

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中時電子報
一例一休吵翻! 蔡英文:你們要自立自強

民進黨剛上任時支持度高，民眾對蔡政府執政充滿期待，但現在支持度卻急速下滑。有網友在PTT發問「大家對DPP反感是從什麼時候開始?」並指自己是從總統蔡英文對媒體說「你們要自立自強」開始，許多人附和，從強修《勞基法》開始厭惡民進黨，也有很多人是因為小英喊「台灣價值」開始。

前民進黨立委沈富雄日前接受電台專訪時表示，民進黨從強盛走下坡，唯一原因是看錯總統蔡英文了。PTT政黑版今日有鄉民發問「大家對DPP反感是從什麼時候開始?」並指自己是從總統蔡英文對媒體說「你們要自立自強」開始，許多人也附和源頭是《勞基法》。

發文者說自己是因為在水管上看到小英的影片，媒體向蔡英文反應「我們真的需要一例一休啊!」，蔡英文回「那你不是跟我說啊，你們要跟你老闆說，台灣就是這樣，勞方不自己去跟資方說，都跟政府抗議，政府公親變事主，你們要自立自強啊。」

發文者說，起初只是看到電子新聞，感覺又是KMT在抹黑，但看完之後發現確實是如此，當下超級反感，五味雜陳，怎麼說出這種話呢?

其他網友們列出的反感原因則是「不爽不要投。」、「從台灣價值開始」、「勞基法亂修」、「從扁時代的愛台灣開始」、「打柯文哲那一刻」、「一直忍到她出來喊台灣價值」、「認真開始全面反感是拔管案」、「拔管開始」、「從政經打柯開始」、「為了拉下柯文哲派出姚文智是大分水嶺」、「台灣價值」、「能源議題 拔管 一例一休」、「在野時喜歡罵國民黨酬庸,結果自己也是酬庸到爽」、「明明缺電,還故意刁難以核養綠公投」、「電業法.勞基法」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇

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