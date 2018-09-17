具荷拉公開全身瘀青照反擊 被男友踹到子宮出血

具荷拉因暴力事件鬧上警局。(圖／翻攝自韓網)

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中時電子報
／綜合報導
具荷拉公開瘀青照。(圖／翻攝自《Dispatch》)
具荷拉驗傷報告上寫子宮出血。(圖／翻攝自《Dispatch》)

前KARA成員具荷拉日前爆出毆打男友鬧上警局，後又傳是兩人互毆，但男友出面受訪，否認打女人，還秀出自己臉上傷勢，稱自己才是被害者，具荷拉隱忍4天，終於出面還原事發經過，打臉男友「絕對沒有打過女人」說法。

具荷拉接受《Dispatch》訪問時表示，整起事件導火線是她和經紀人、A男聚餐談公事，但因為男友愛吃醋，所以她說謊稱只有她和經紀人，結果被男友發現，兩人起了爭執，當晚凌晨他喝醉闖進具荷拉家中，用腳踹她：「妳還睡得著？」室友B女全程目睹。

兩人走出房間爭執，男友飆罵髒話並推具荷拉，她也推回去，結果男友抓著她的頭撞向白板，並朝她丟空氣清淨機，兩人扭打起來，具荷拉全身多處瘀青，B女也證實她手和腳都腫了，男友還傳訊息稱「我要讓妳演藝事業玩完」，之後就寄信給《Dispatch》爆料，但D社試圖打給男方，卻沒人接聽。

具荷拉透露男友平時對她很好，但只要扯上男生話題就會抓狂，她避免吵架才會說謊，原本想要低調處理，但對方竟以受害人自居，她覺得因為這件事受訪很丟臉，但還是想說出真相，就算不能在演藝圈了也沒關係，她也公開驗傷單，診斷出臉部及四肢挫傷、子宮出血等傷勢，需安靜休養1個禮拜。

(中時電子報)

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