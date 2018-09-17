雲林》林文瑞、張麗善破冰同台？ 林文瑞：本來就沒事是外界很會想

2018年09月17日 14:35 中時 周麗蘭

二崙鄉大義崙大排治水閘門改善工程17日竣工啟用，林文瑞（坐者右二）是主人，張麗善（坐者左二）是來賓，兩人雖互動不多，但神情自然。（周麗蘭攝）

雲林農田水利會長林文瑞與國民黨雲林縣長參選人張麗善破冰？17日二崙鄉大義崙大排治水閘門改善工程竣工啟用，林文瑞、張麗善都出席，這也是林文瑞今年一月請辭國民黨雲林縣黨部主委後，與張麗善第一次公開同台見面，互動備受矚目。

林文瑞去年輔選吳敦義競選國民黨主席有功，外傳他積極準備參選下屆縣長，但他本人始終未鬆口。立委張麗善去年十一月表態參選後，他更謹慎言行，僅說一切看黨中央指示。

今年1月11日吳敦義宣布雲林縣長提名作業將以全民調方式決定，林文瑞12日以臉書宣布辭去縣黨部主委職務，不久又辭去國民黨中常委職務，投下選情震撼彈，外界揣測林文瑞對國民黨提名作業不滿，與張家產生裂痕。

17日大義崙大排治水閘門改善工程竣工啟用，林文瑞以主人身分招呼，張麗善以來賓身分出席，兩人在台下坐同一排，中間隔著立委劉建國，兩人無互動但神情自然。

會後應媒體要求合照，林文瑞、張麗善都配合，並露出笑臉。林文瑞被詢問是否願意協助張麗善，他回答「一切行政中立」。

林文瑞表示，農田水利會適用行政中立法，2月已頒布施行，他其實也是配合這些步驟我辭掉主委、中常委，「但外界很會想，其實都沒有那些事，完全都沒有」。

記者詢問張麗善是否曾向他表達歉意？林文瑞回答，「有甚麼好抱歉？又沒有什麼事，是我自己不要的東西」每個人總是有自己的思考，他認為既然張麗善要參選，這是一件好事，有人參選就好。

張麗善表示，她尊重水利會是一個行政中立的單位，但是長久以來大家都有非常深厚的感情，有很多的老朋友，大家多少有一些共識，但維持中立是他們的立場， 私底下午她還是會去爭取共識和認同。

(中時 )