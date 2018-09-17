雲林》林文瑞、張麗善破冰同台？ 林文瑞：本來就沒事是外界很會想

林文瑞、張麗善握手合照，破除失和的傳言。（周麗蘭攝）

友善列印
中時
二崙鄉大義崙大排治水閘門改善工程17日竣工啟用，林文瑞（坐者右二）是主人，張麗善（坐者左二）是來賓，兩人雖互動不多，但神情自然。（周麗蘭攝）

雲林農田水利會長林文瑞與國民黨雲林縣長參選人張麗善破冰？17日二崙鄉大義崙大排治水閘門改善工程竣工啟用，林文瑞、張麗善都出席，這也是林文瑞今年一月請辭國民黨雲林縣黨部主委後，與張麗善第一次公開同台見面，互動備受矚目。

林文瑞去年輔選吳敦義競選國民黨主席有功，外傳他積極準備參選下屆縣長，但他本人始終未鬆口。立委張麗善去年十一月表態參選後，他更謹慎言行，僅說一切看黨中央指示。

今年1月11日吳敦義宣布雲林縣長提名作業將以全民調方式決定，林文瑞12日以臉書宣布辭去縣黨部主委職務，不久又辭去國民黨中常委職務，投下選情震撼彈，外界揣測林文瑞對國民黨提名作業不滿，與張家產生裂痕。

17日大義崙大排治水閘門改善工程竣工啟用，林文瑞以主人身分招呼，張麗善以來賓身分出席，兩人在台下坐同一排，中間隔著立委劉建國，兩人無互動但神情自然。

會後應媒體要求合照，林文瑞、張麗善都配合，並露出笑臉。林文瑞被詢問是否願意協助張麗善，他回答「一切行政中立」。

林文瑞表示，農田水利會適用行政中立法，2月已頒布施行，他其實也是配合這些步驟我辭掉主委、中常委，「但外界很會想，其實都沒有那些事，完全都沒有」。

記者詢問張麗善是否曾向他表達歉意？林文瑞回答，「有甚麼好抱歉？又沒有什麼事，是我自己不要的東西」每個人總是有自己的思考，他認為既然張麗善要參選，這是一件好事，有人參選就好。

張麗善表示，她尊重水利會是一個行政中立的單位，但是長久以來大家都有非常深厚的感情，有很多的老朋友，大家多少有一些共識，但維持中立是他們的立場， 私底下午她還是會去爭取共識和認同。

(中時 )

央視製播台諜案 總統府：官媒操… 促轉會改組？總統府：當下重要任…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。