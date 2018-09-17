假門市標榜原廠iPhone零件 全是大陸仿冒品

警方查獲592件iPhone手機周邊仿冒零件，侵權市值約131萬元。（葉書宏翻攝）

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警方查獲592件iPhone手機周邊仿冒零件，侵權市值約131萬元。（葉書宏翻攝）
警方查獲592件iPhone手機周邊仿冒零件，侵權市值約131萬元。（葉書宏翻攝）
警方查獲592件iPhone手機周邊仿冒零件，侵權市值約131萬元。（葉書宏翻攝）

39歲林姓男子在台北、台中、高雄連開4家專修蘋果iPhone手機的維修門市，外觀看起來和美商Apple公司的直營店相似，標榜使用原廠配件，但其實都是來自大陸的仿冒品，保安警察第二總隊刑事警察大隊偵查第一隊前往查緝，查獲592件手機周邊仿冒零件，侵權市值約131萬元。

警方調查，林嫌成立公司網站，網址設為http：//www.applestudio.com.tw，網站內都標榜使用原廠的零件，公司名稱和apple公司名字雷同，以假亂真使消費者混淆；民眾只要在網路google搜尋引擎中輸入「apple維修」等關鍵字，首頁即會列出該公司資訊。

警方前往林嫌位於台北市大安區、內湖區的維修門市訪查，發現該維修門市開設於精華地段的商業聯合辦公大樓內，外觀設備明亮、新穎、豪華，服務人員訓練有素，竟與美商蘋果公司直營門市如出一轍，難辨真偽。

警方共查扣仿冒「APPLE」商標IPhone手機觸控螢幕88件、電池84個及相關配件300餘件，共計查獲592件，侵權市值131萬餘元。警訊後依詐欺及違反商標法將林嫌移送法辦。

警方指出，該批仿冒手機零件均非APPLE原廠，電池亦有過熱膨脹現象，恐有爆炸燃燒之虞，呼籲購買相關商品應慎選通路，業者勿以身試法販賣維修仿冒商品，民眾應避免於網路購買來路不明的商品，以免危害自身安全。

(中時 )

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