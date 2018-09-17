藍批東廠 促轉會：凸顯國民黨對轉型正義恐懼排斥

2018年09月17日 14:55 中時 陳建瑜 、 季志翔

國民黨立法院黨團今早突襲促轉會，並批評不應有「東廠」亂政。促轉會發布聲明表示，前副主委張天欽及少數成員的失當言行，無法代表促轉會，國民黨企圖用個人不當發言化約為促轉會立場，甚至將促轉會貼上「東廠」標籤，只是突顯其對於轉型正義的恐懼與排斥。

促轉會指出，他們是行政院下設之二級獨立機關，採合議制，不受任何特定個人或政黨指揮，兢兢業業推動重要轉型正義工程，絕非如國民黨所言為政府或任何政黨的「東廠」。

促轉會指出，他們依法成立，業務及預算均受國會民意監督，對於國民黨立法院黨團專程前來給予指教，也抱持最大的善意與尊重。因此重申，從未以「東廠」自居，也絕不可能成為「東廠」。

促轉會強調，全體同仁皆嚴守行政中立，極力避免促轉工作受選舉影響，更不可能將轉型正義作為選舉手段。對於部分人士有違本會立場的私下討論，目前也由政風單位瞭解相關事實中。除了內部進行調查之外，本會亦願意全力配合監察院或檢調單位等外部調查。

促轉會說，在過往黨國一體的威權體制中，國民黨所扮演的角色至今仍未釐清，若國民黨也認同轉型正義工程的必要，希望切勿倉促主張「廢促轉會」，而是配合轉型正義工作，及時完成政治檔案通報，協助還原歷史真相。

(中時 )