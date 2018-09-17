台北》小野出任柯P競選總幹事 遭疑行政不中立

台北市長柯文哲17日出席「台北步道秋季大縱走」活動，對於林欽榮幫陳其邁拍宣傳影片，認為只要不違反選罷法就好。（吳堂靖攝）

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台北市長柯文哲競選辦公室總幹事人選確定由作家小野出任，藍綠議員17日質疑，小野身兼北市文化基金會董事長及北市影視音實驗教育機構校長，不管是人事或預算都由市府決定，恐怕有違行政中立。

市議會教育委員會17日下午進行預算審查，國民黨議員王鴻薇指出，小野是北市府成立的影視音學校校長，人事也由市府任命，行政應該中立，若又擔任柯文哲競選總幹事絕對不宜，若總幹事又是學校校長，那預算都不要審了。

王鴻薇強調，既然柯文哲確認總幹事由小野接任，小野應該在職務上2者擇1。

國民黨議員厲耿桂芳也說，校長身兼競選總幹事嚴重侵犯行政中立，辭去校長是天經地義的事，但她強調，委員會處理事情的原則是對事不對人。

民進黨議員李慶鋒表示，市府要釐清實驗教育機構是否應該嚴守行政中立，若需要行政中立當然要辭，議員不是要以此逼小野辭去校長，而是要請市府思考這個問題；民進黨議員許淑華認為，小野除了是校長也是文基會董事長，應該一併辭掉，請市府確認清楚，若總幹事人選在9月底公布，對外要有正式說詞。

教委會召集人、議員陳重文說，要求市府先查證小野是否確定接任柯文哲競選總幹事，任何相關教育委員會局處要維持行政中立，不能兼職競選團隊職務，這是委員會立場。

(中時 )

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