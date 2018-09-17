永和民富里回收物成街景藝術 彩繪打造「秀朗庄」

2018年09月17日 15:16 中時 葉書宏

新北市永和區民富里長李宗賢將堪用的家具木材和辦公椅扶手改造成「鞦韆椅」。（葉書宏翻攝）

新北市永和區民富里長李宗賢本身經營家具行，對於改造舊家具特別有一套，他拆解舊床墊的草蓆和夾層，用來培育植栽。（葉書宏翻攝）

新北市永和區民富里長李宗賢帶領志工運用各種巧思改造廢棄舊家具，讓舊家具改造後成品成搶手貨，且為喚起民富里前身「秀朗庄」的歷史記憶，李宗賢更藉由互動彩繪牆面重現當地50年代的農村生活，可以牽牛戲水、還能拔蘿蔔，吸引不少人特別前來拍照打卡。

64歲的李宗賢因為本身經營家具行，對於改造舊家具特別有一套，他拆解舊床墊的草蓆和夾層，用來培育植栽，也將堪用的家具木材和辦公椅扶手改造成「鞦韆椅」，不僅坐起來舒服，許多小朋友還天天吵著要到里長爺爺那裡「盪鞦韆」。

李宗賢說，他經常發現民眾常把一點損壞卻還堪用的家具丟棄，覺得心疼又可惜，就興起自己動手修繕的念頭，透過修繕、改造，變成大家都搶著要。

民富里內更充滿回收物再利用的創作藝術品，位於成功路二段102巷的生態池，可以看到魚販售盤變身小池溏、清潔劑瓶活現白鷺絲、廚餘筒搖身變雨撲滿、廢輪胎化身牆面鐵馬輪，都是經由李宗賢與志工們的巧手改造，成為街道的一片美麗風景。

此外，李宗賢更對維繫地方記憶念不遺餘力，他說民富里附近一帶在清末稱作「秀朗庄」，至戰後50年代間都是大片農田。李宗賢依兒時回憶的畫面，在成功路二段的巷弄陸續繪製出綿延的田園景色，不但有大蘿蔔、婦女浣水洗衣、牧童溪裡戲水，還在彩繪水牛的鼻子上加裝牽繩，民眾拍照時能和彩繪牆面互動，彷彿置身昔日農村風光。

另一處得和路418號牆面，則繪製農家三合院紅角厝樣貌，正是李宗賢童年時期住所的位置，一旁攤位上還掛著立體肉粽串，與現代水泥建築形成對比，別有一番風景。

李宗賢說，里內的彩繪牆不只是美化環境，更是與地方特色結合，喚起歷史文化記憶；每道彩繪牆都有故事，勾起老一輩里民的回憶，也將樸實的鄉土情懷傳承給下一代。

民政局地方行政科長陳炳仲表示，為民服務近20年的李宗賢，在努力服務基層下，一當就是五屆，這次「畢業」後就不再參選的他，要把機會讓給別人，他的退休更讓許多里民依依不捨。他帶領志工打造環保藝術街景成果斐然，獲得新北市106年里環境認證五星級肯定，並重視在地文化，彩繪牆面結合人文歷史，營造新形象，也凝聚居民向心力。

(中時 )