包偉銘兒子開賓士撞5機車 法院宣判緩刑3年

藝人包偉銘的兒子包庭政因過失傷害，遲遲無法與傷者達成和解，士林地院宣判，判處有期徒刑3月，緩刑3年。（報系資料照）

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藝人包偉銘的兒子包庭政前年10月17日開車在承德路、民族西路撞上朱姓婦人，賓士車衝向對向，造成7人受傷，法院開庭朱婦要求1500萬賠償，兩人因和解金談不攏，婦人一直不願撤告。士林地院宣判，認朱騎機車未依規定兩段式左轉，自己也有過失責任，判處包有期徒刑3月，得易科罰金9萬，緩刑3年。

包庭政案發當天行經路口，為了搶快佔用左轉車道，又想要超越車陣，提前通過路口，不慎撞擊朱姓婦人的機車，同時失控滑向對向車道，波及停等紅燈的機車，造成7人受傷，其中最嚴重的翁男，左側脛骨粉碎性骨折，包賠償傷者總共近500萬。

包開庭聲稱，他自己是Gogoro業務員賺錢，後又擔任房產業務員，月薪2萬8000元，都是自己賺錢賠償。但朱姓婦人，認為他車速過快，除了保險理賠以外，包只願意增加30萬，批評「毫無誠意、滿口謊話」，而朱要求賠償1500萬，提告民事賠償，但法院因朱繳不出裁判費，裁定駁回。

由於，兩人賠償金額落差太大，始終無法達成和解，朱婦人主張自己毫無過失責任。但判決指出，縱使包貿然占用左轉專用車道，且超速行駛，撞上不依規定兩段式左轉的機車，包業已與其他傷者達成和解，應能有所警惕，相信不會再犯，若入監服刑將無法賠償朱婦的損失，因而宣告緩刑。

(中時 )

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