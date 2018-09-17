專訪／黃姵嘉逐金鐘視后之路

2018年09月17日 15:30 中時 洪秀瑛

黃姵嘉。（盧禕祺攝）

黃姵嘉已出道10年。（盧禕祺攝）

黃姵嘉邁入30歲。（盧禕祺攝）

黃姵嘉演農婦。（劇照客台提供）

黃姵嘉演蘇玉蘭角色。（客台提供）

30歲的黃姵嘉，今年以客台文學劇《台北歌手》入圍金鐘女主角獎，2度問鼎視后，她說3年前以《出境事務所》首次入圍時心情最為激動，不過頒獎當晚想著「如果第1次入圍就得，那也太不可思議，這種好事應該不會降臨在我身上」，十分淡定。這次入圍後的心情平靜，沒有得失心，感言也還沒有準備，10月6日頒獎典禮當晚，將陪同她出席的不是剛交往1年、小她7歲圈外男友，而是一路默默支持她的爸媽。

今年女主角獎項中，入圍者還包括孟耿如、孫可芳、嚴正嵐、嚴藝文，巧合嚴藝文曾在《出境》飾演她媽媽，「母女」同台角逐，黃姵嘉笑言：「我最大的優勢應該就是『以量取勝』吧。」在《台北歌手》中，導演樓一安描述呂赫若生平的同時，以舞台劇的形式穿插，呈現呂赫若的小說世界，黃姵嘉演繹4個不同角色，分別為第一才子呂赫若的紅粉知己蘇玉蘭、粗鄙農婦阿梅、單純少女妙麗與世故酒家女彩鳳。

4個角色難度各不同，層次分明，她認為滿口粗話、成天打罵老公的粗鄙農婦最不好演，「這個老公實在太沒用了，她（角色）被逼著背負養家責任，不得不到私昌寮賣身，還被地主威脅玷汙，最後走投無路，憤而穿紅衣上吊以示怨恨，體會到人生所有困苦和絕望」，她很心疼這角色，播出時，自己看了都忍不住掉淚，媽媽也受感動。而勇於追愛的蘇玉蘭最貼近自己，「她願意為了愛一個人，不顧旁人眼光」。

她和莫子儀首次合作，拍攝前花時間讀本，掌握每個角色的口氣、語感、節奏，也和導演討論。她詮釋過程中以「味道」區分這4個女人，「農婦阿梅個性強悍，屬於辣的味道；酒家女彩鳳的性格是，任何事情都悶在心裡，看似什麼都不在乎，但其實會換方式酸別人，屬於酸的；少女妙麗的形象是有錢人家小孩，有點天真無邪的性格，甜甜的又有點任性；蘇玉蘭劇中是小三，其實她也有無奈的一面，是苦的」。

導演當初邀她演出，認為蘇玉蘭角色是個非傳統女性形象，「因為導演覺得我是男人婆啊」。她收到劇本便想「一定要演」，她毫不考慮答應。她為戲獻出許多第1次，劇中首次演媽媽，詮釋生產的痛苦過程。這場生產戲，導演原安排她抱著嬰兒畫面，她主動提議試演一遍，二話不說就躺在床上，臉部表情和聲音效果逼真，導演為此臨時加戲，她回想當時母愛噴發，「角色抱著嬰兒那一幕，讓人很感動，第一次感覺到媽媽真的很偉大」。

她笑言和莫子儀的激情戲「滿A的」，「導演說很怕拍這種親密戲，讓我們討論，要怎麼演就怎麼演」。她和莫子儀先排練如何解釦子，由於現場太安靜，「啾啾」親嘴聲瀰漫整個空間，她還聽得到彼此呼吸急促聲和心跳聲，這段讓人臉紅心跳的情慾戲，當時一度讓在場的攝影師說「缺氧缺氧，要出去呼吸新鮮空氣一下」，莫子儀吻技如何？她說「不錯啊，滿激情的」。

除了「身體勞動」，這4個角色較有挑戰的是語言，黃姵嘉曾在《出境事務所》講客語，但拍完之後就還給老師，這次只能重練。她每天聽錄音帶，劇中客語和日語都是一字一句硬背下來，連做夢還夢見指導老師，「老師要求非常高，一個音不對都不行，我們只要有一點點休息時間，都是拿來反覆念台詞，事後回想，我自己怎麼撐過去的，有一點小小的佩服自己，但也還好撐過去，滿感謝那時候的自己」。

她和莫子儀首次合作，「他一直給人陰鬱形象，剛開始擔心他有距離感，後來知道他性格就是這樣」。她對十分專注於表演的莫子儀另眼相看，「他是連樂譜都看不懂的人，卻硬背琴鍵位子又學聲樂，去年底定裝時，我就已經跟他說明年的影帝應該就是你了，加上這樣的劇本和角色，以他的性格肯定做滿，不容許只做到7分、8分」。

黃姵嘉入行10年，曾在2009年憑《查無此人》入圍迷你劇集女配角獎，2012年憑《寶米恰恰》入圍金馬最佳新演員獎，接著3年前憑《出境事務所》入圍戲劇節目女主角獎，這次以《台北歌手》入圍戲劇節目女主角獎。一路走來跌跌撞撞，「能演到好作品比較重要，我爸媽覺得我可以養得起自己就好、對自己負責」，她大學畢業後就獨立生活，當年拍完《寶米恰恰》，會利用時間去咖啡店、手搖店打工，體驗生活也沉澱自己。

還是新人時期，她也有過被欺負經驗，那年剛拍完電影《寶米恰恰》，在另一部戲劇有場哭戲，一位工作人員跟她說「妳剛剛是右邊眼淚流下來喔」，她默默意識到，對方其實就是想欺負，她也滿反骨，「我才不管他咧，我眼淚能掉就很好了」。

她也遇過慘烈的拍片經驗，2年前她拍完某部電影，每天吃完早餐要拍什麼不知道，因為導演完全不照劇本拍，導演還會要求演員們要撲進泥淖裡，她每天被罵到想哭，但角色關係，不能在人前掉淚，只好偷偷跑到角落發洩情緒，「那是我唯一不想看自己作品的一次」。

拍《出境事務所》是她卡關最嚴重時期，要拍哭戲卻哭不出來，「可能我一直在武裝自己的情緒，好像有個東西被壓住一樣」，同劇的吳慷仁鼓勵她，和她分享「不要想著要哭，自然就會哭」，她後來還是靠自己找到方式，拍到中期已進入角色，說哭就能哭了。

(中時 )