高雄》6都最新民調：韓國瑜與陳其邁差距僅4％

國民黨高雄市長參選人韓國瑜。(圖／本報資料照，郭吉銓攝)

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中時電子報
/綜合報導

年底九合一大選戰情激烈，進入倒數60多天，其中最受關注的非六都莫屬，據最新民調顯示，新北市選情，國民黨候選人侯友宜支持度48%、民進黨候選人蘇貞昌為32%，台中結果顯示，市長林佳龍為35%：盧秀燕則是38%，差距縮小至3%，高雄市部分，國民黨候選人韓國瑜為35%，民進黨候選人陳其邁支持度為39%，雙方差距縮小至4%，選戰進入白熱化階段。

據《TVBS民調中心》針對六都市長支持度所做的調查，民調結果顯示，台北部分，現任市長柯文哲支持度為37%，國民黨候選人丁守中為32%，丁與柯差距縮小至5%，民進黨候選人姚文智支持度僅11%，而桃園部分，民進黨候選人鄭文燦高達54%，國民黨候選人陳學聖17%。

而民進黨長期執政的台南，民進黨候選人黃偉哲支持度為33%，國民黨候選人高思博是14%，在台南是民進黨佔上風。備受關注的還有被國民黨視為鐵板一塊的高雄，國民黨候選人韓國瑜支持度為35%，民進黨候選人陳其邁39%，兩位候選人支持度縮小至僅差距4%。

本次調查是TVBS民意調查中心，在107年8月31日至9月14日進行的調查，以台灣6個直轄市中20歲以上民眾為母體，各直轄市有效樣本數介於801-1,019份間，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1~±3.5%以內。人員電話訪問，並依母體性別、年齡、地區等變項進行統計加權處理。

(中時電子報)

回應民調 府：中國政府是兩岸關… 年底真的會有制裁嗎？網友：DPP…

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