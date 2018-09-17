彰化縣啟動「綠能微電網」 鼓勵社區種電賺回饋金

行政院長賴清德（中）、彰化縣長魏明谷（右）和中油董座戴謙（左）三人共同在縣府中庭啟動「彰化社區綠能微電網」。（謝瓊雲攝）

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彰化縣綠能推動辦公室副主任許智修說明「社區綠能微電網」展望。（謝瓊雲攝）
彰化縣政府16日邀集全縣26鄉鎮市社區代表，齊集縣府中庭見證彰化縣「社區綠能微電網」的啟動。（謝瓊雲攝）

推動綠能福利到社區，彰化縣政府16日邀集全縣26鄉鎮市社區，由行政院長賴清德、彰化縣長魏明谷和中油董座戴謙等，共同在縣府中庭啟動「彰化社區綠能微電網」，呼籲社區踴躍種電、賺綠能回饋金。

福利不求人！魏明谷表示，彰化縣天然資源得天獨厚，與台電、中油合作，將海上的風、陸上的光都轉變成電；尤其推動全縣校園種電成果斐然，24.3%回饋金比例是全國最高。彰化正在崛起，中央補助4.2億元的離岸風電運維基地蓋好後，要讓所有離鄉子弟回來打拼、築夢。

他說，未來在地社區，若能整合出3公頃的屋頂、或地面型太陽能，一年就能為社區賺進120萬元，不必再向縣府、中央申請，也有充裕財源挹注老人福利、巡守隊和志工隊經費。

中油董事長戴謙指出，不論何時，中油總是走在最前頭，面臨轉型，中油將與魏明谷攜手合作建構社區綠能微電網；預計年底前全縣20個加油站將增設充換電站，目前已有2個站率先完成，相信此模式一定能成功。

賴清德則說，看到彰化縣的崛起、也感受到身為彰化人的幸福；電業法去年初修訂通過後，正式開啟能源轉型、電業自由化序幕。為落實2025年非核家園目標，中央針對鼓勵公民電廠也有所盤點、建立制度，屋頂型太陽能發電躉購費率約6元，建置的環境上，也有三種安全工法，即使是頂樓違章建築也可以種電。

彰化縣綠能推動辦公室指出，規劃未來短中長期目標：第一階段將啟動社區微電網座談會，建立資料庫；第二階段由縣府建置民眾可參與的能源平台，協助推動；第三階段則以縣府為後盾，結合各機關部門力量，輔導社區建構綠能微電網。

(中時 )

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