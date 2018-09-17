法師連偷3天神明錢 偷前要拜拜

吳嫌每到一處宮廟行竊，都會先拜拜求心安。（黃國峰翻攝）

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曾經當過法師的吳嫌，竟然還到宮廟行竊，見四下無人時即撬開香油錢箱行竊。（黃國峰翻攝）
曾經當過法師的吳嫌，竟然還到宮廟行竊，見四下無人時即撬開香油錢箱行竊。（黃國峰翻攝）

偷香油錢前，先拜拜，沒用啦！曾當過法師的52歲吳姓男子，日前從干城車站騎腳踏車，騎了20公里，來到烏日區學田路的宮廟偷香油錢，偷前還先拜拜，連偷3天3家得手8仟元及2面金牌，烏日警方循線積極追查，發現吳嫌涉嫌重大，日前通知到案說明，吳嫌坦承偷竊不諱，調查完畢後依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。

警方調查發現，今年年7到9月，吳嫌每次都從干城車站，騎腳踏車到烏日區學田路附近尋找宮廟作案，觀察無人之際，進入宮廟後先點香拜拜或以雙手膜拜後，著手破壞功德箱，竊取功德箱內之現金，總計行竊一家土地公廟及二家私人神壇，共得手8仟元及2面金牌共約5錢。

吳嫌另還背負著竊盜案遭彰化及台中地檢署通緝，通緝期間還四處作案，行蹤不定，無法通知到案，後來警方發現吳嫌愛喝咖啡，經常出入台中市自由路1家咖啡店，經員警連日來的埋伏，順利於日前找到吳嫌，吳嫌見警方出現無法再逃，坦承偷竊不諱。

吳嫌表示，曾做過法師及送瓦斯工人，最近因為收入不穩定，缺錢花用才想到廟中行竊，每次偷竊之前，向神明拜拜只為求心安，繞一大圈到烏日區犯案，想說比較不會被認出來，沒想到還是被逮，真是人算不如天算，警方訊後後依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。

(中時 )

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