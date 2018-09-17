29歲男血壓飆到200 新式介入治療降壓

2018年09月17日 15:47 中時 馮惠宜

「腎交感神經阻斷術」採用導管介入手術方式，改變交感神經系統的活性，進而有控制血壓。（馮惠宜攝）

台中29歲林姓男子一年前開始出現左邊脖子痠痛合併頭痛，晚上完全睡不著，長達三個月之久，到大醫院檢查竟然血壓高達200mm/Hg，且腎功能已變差，經吃6種藥物治療未見改善，經評估採「腎交感神經阻斷術」治療後，目前血壓已控制在120~140mm/Hg之間，醫師指稱，這種治療對難治型的高血壓效果顯著，是年輕型惡性高血壓患者是另一種有效治療的選擇。

長安醫院心臟血管科主任高宏門表示，林先生第一次來門診檢查血壓就超過200mm/Hg，主訴有頭暈、肩頸不舒服情形，年輕人血壓這麼高不正常，除一般高血壓例行檢查外，幫他進一步做甲狀腺功能測定、腎上腺分泌是否正常、腎臟功能及腎臟血管檢查。檢查結果發現，林先生因血壓高，導致腎功能已變差。經藥物治療長達一年，甚至增加至6種血壓藥物，仍無法有效控制。

高宏門說，考慮林先生還很年輕、且血壓長期這麼高，吃藥效果不彰，對他以後的腎功能會有很嚴重的影響，為預防他年紀輕輕就洗腎；因而建議他透過「腎交感神經阻斷術」治療，可降低患者對藥物的需求，也避免繼續損害腎功能。

林先生表示，平日生活作息及飲食正常、不常熬夜；但因家族外公和姑姑都有高血壓病史，發現自己和姑姑有相同脖頸痠痛及頭痛等不適症狀，所以到院檢查，才發現自己也是高血壓患者。怕吃太多藥物對身體不好，所以聽從醫師建議進行採局部麻醉、疼痛少且傷口小的「腎交感神經阻斷術」，術後至今一個多月，血壓已維持控制在120~140mm/Hg之間，明顯降下許多。

高宏門說，近年來因「腎交感神經阻斷術」導管的進步，對於治療高血壓效果顯著，其機轉是改變交感神經系統的活性，可有效控制血壓。建議高血壓難治型患者，在吃3~4種藥物以上，血壓仍維持在160mm/Hg以上，可考慮進行這種侵入式的積極治療，不僅可有效降低血壓，且可減少服用藥物影響腎功能。

(中時 )