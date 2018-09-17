喝「雙龍瀑布」上源溪水長大　金國賓養大香魚超級搶手

信義鄉金國賓家族利用深山泉水養出的香魚，每尾都肥滋滋、膘卵飽滿。（沈揮勝攝）

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金國賓（左）在無開發的深山原始林溪流，養出最肥美的香魚。（沈揮勝攝）
金國賓的香魚場，水源取自這道完全無汙染的瀑布上源。（沈揮勝攝）
水源引水處溪流。（沈揮勝攝）
每尾都肥滋滋、膘卵飽滿。（沈揮勝攝）
分級包裝。（沈揮勝攝）
好大、好肥美的香魚。（沈揮勝攝）

信義鄉濁水溪沿線地質貧脊陡峭，不利農業發展，4個原民部落，養家餬口須另找第2出路。布農族人金國賓，以智慧、意志與耐心，克服險峻環境、善用高山潔淨水源，在雙龍後山溪谷養出最健康、最豐腴的香魚，連兩年大豐收，今年8萬尾在中秋節前幾已預訂一空。

51歲的金國賓，高職學的是汽修，部落經濟遲滯，光靠學業專長難以發展；腦筋靈活的他，18年前看中了雙龍後山，林道下方溪谷，源自檜木原始林的潔淨水源，利用河階地砌了兩口池塘，並請教淡水養殖界前輩學習，開啟了他的香魚王國。

金國賓說，香魚適活的水溫為攝氏14到25度間，雙龍後山溪水清晨最低溫約為17.5度、白天最高溫則為22度，不但水溫適當且無汙染，不必施藥從魚苗到成魚，存活率逾8成。

金國賓養香魚，講求品質信用，一般香魚場養3個半月到4個即收成出售，但他為因應中秋需求，養了將近半年才撈捕專賣老客戶，因多花1個半月飼料錢，成本增加不少，但換回的是肥滋滋、膘卵飽滿的上等貨，以及消費者讚嘆的口碑。

中秋節快到了！金國賓去年養的6萬尾香魚因品質佳造成轟動、供不應求，今年加碼多養2萬尾、合計8萬尾也快要被訂光了；他的另一半、賽德克族嫁過來的蘇玉惠表示，17日出貨後，18、19日繼續撈捕，3、5天內應該就會被搶購一空。

養香魚18年，同時也養大3個兒子和2個女兒，養得一家溫飽；最讓夫妻倆安慰的是，孩子們都勤快、對家庭及部落認同度高，願意陪著父母，把環境照顧好，繼續養出最棒的香魚。

(中時 )

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