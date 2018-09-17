因應極端氣候降雨 水保局建大規模崩塌預警

2018年09月17日 15:57 中時 游昇俯

因應極端氣候超標降雨對台灣水土保持的破壞，農委會水土保持局將比照土石流警戒，建立大規模崩塌防災預警機制。水保局長李鎮洋表示，台灣日累積雨量9百毫米以上，就有可能發生大規模崩塌，預警機制初期以雨量因子作為發布標準，將有助健全坡地防災。

為彰顯各縣市政府山坡地保育利用管理，農委會評比各縣市執行績效，今（17）日頒發「107年坡地金育獎」，予以公開表揚。金育獎直轄市組由台北市奪得冠軍，縣市組由宜蘭縣奪冠，分別可獲180萬元獎金；第二名則分別由台中市、屏東縣獲得，亦有130萬元獎金。

水保局局長李鎮洋談到，近年極端氣候影響下，山坡地水保工程的風險愈來愈高，氣候變遷因素難以捉摸，對日本、台灣及世界各國都造成傷害，極端降雨造成山坡地大規模崩塌，也造成保育工作的困難，水保局將比照土石流警戒，建立大規模崩塌預警機制。

他說，針對大規模崩塌，目前世界各國仍沒有可操作的預警機制可參考，故初期將以雨量因子作為標準，設計預警機制，未來再加入與大規模崩塌相關的地質、地下水等因素，增強預警效力。

李鎮洋提到，台灣地質環境大約日累積雨量9百毫米以上，就可能發生大規模崩塌，日本則大約是8百毫米。衡諸過去的經驗，例如2009年莫拉克風災，全國許多地方日累積雨量都超過1千毫米以上，經由災害紀錄篩選分析，也證實9百到1千毫米的雨量就會產生大規模崩塌。

李鎮洋說，承接土石流預警，現在做大規模崩塌預警，未來再補足第三塊小規模小面積崩塌預警機制，坡地防災預警標準將可建置完整。

(中時 )