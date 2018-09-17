年底真的會有制裁嗎？網友：DPP全部都躺著選

2018年09月17日 16:09 中時電子報 邱文秀

網友認為民進黨年底還是躺著選。（本報系資料照片）

蔡政府最近接連發生促轉會「東廠」、酬庸外交官等醜聞，離九合一大選剩不到百日，有PTT網友發問「DPP到底年底會不會受到制裁啊?」結果網友仍舊認為「放心我大DPP全部都躺著選，根本不差你」、「我大DPP選票很多，你不爽可以不要投~」，推文幾乎一面倒認為民進黨不會受到制裁。

民進黨全面執政後，雖然負面醜聞頻傳，但還是有為數不少的死忠支持者，網路還有順口溜「身無分文也要投英文」。有鄉民在PTT政黑版發問「DPP到底年底會不會受到制裁啊?」

他自稱自己曾經是死忠DPP支持者，但「上台前後一個大變身欸，尤其看到我們前大家長功德院長，枉費我以前從大學屁孩時期開始兩次都投他，看到現在一副為所欲為的嘴臉，現在真心想看到DPP被制裁。」最後並附上過去的發文截圖，證明自己不是反串。

推文者幾乎一面倒認為民進黨不會受到制裁，網友留言「他們會喊：不然你要投kmt？」、「放心我大DPP全部都躺著選 根本不差你」、「應該說希望他們被打垮，但實際情況感覺很難說」、「我大DPP選票很多，你不爽可以不要投~」、「你讓屏東之類的地方怎麼辦」、「你看南部那個樣子 還期待啥」、「資進黨很多票 不差你」、「投虧雞啊，投給來亂的比投給亂來的好」、「不會 倒是ptt會先被邊緣化 有腦的人差不多走光了」。

有人回文分析「如果是結果論，不會。如果看得票數，算!因為投民進黨的少了，但還是會比國民黨跟其他黨的多，只能說差距拉近，但還是會當選。」網友認為「這很有可能 因為KMT在野的表現簡直廢到笑」。

(中時電子報)