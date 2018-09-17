文在寅明啟程訪朝 文金會至少舉行兩次 聚焦三大議題

2018年09月17日 16:29 旺報 呂佳蓉

據韓聯社報導，南韓青瓦臺總統秘書室室長幕僚長任鐘晳17日公布南韓總統文在寅明起訪朝的具體日程。韓朝領導人將在3天裡至少進行2次會談，雙方將聚焦三大議題，分別為共商改善韓朝關係、無核化和撤軍防戰。

報導指出，文在寅與北韓領導人金正恩將在明日午餐後舉行領導人會談，首日會談結束後，雙方將一道觀看文藝表演並共進晚餐；對於19日的日程，任鐘晳介紹，韓朝領導人將再次舉行會談，並聯合召開記者會發表協商成果。預計雙方屆時還有可能就其間一直討論的緩解局勢緊張、防止武裝衝突等達成軍事協議。不過根據情況，會談還可能持續至下午。

對於此次文金會談議題，任鐘晳表示，改善韓朝關係、促進朝美無核化對話、消除軍事緊張及戰爭風險是會談三大議題。在韓朝關係發展方面，最為重要的是落實《板門店宣言》，為了進一步落實已達成的協議，韓方將竭盡全力。在經濟合作方面，韓方仍將基於《板門店宣言》尋求更為具體的落實成果。

支隊緩解韓朝軍事緊張及消除戰爭風險，任鐘晳說，為了緩解韓朝間的軍事緊張，雙方正在進行磋商，並努力為從根本上消除軍事衝突的可能性、建立永久和平機制而營造環境。期待雙方能達成富有意義的協議，促使武力衝突和戰爭風險從根本上得以消除，由此推動終戰宣言的發表與和平協定的簽署。雙方達成實質性協議的話，不僅能消除戰爭風險，更將為推動半島無核化發揮巨大作用。

另外對於朝美無核化對話，任鐘晳介紹，為使朝美確立全新的和平關係，將設法使朝美對話儘早重啟，進而讓朝鮮拿出更進一步的無核化措施，同時讓美國採取相應的措施。期待韓朝領導人坦誠對話，朝美領導人都期待文在寅發揮斡旋作用。

(旺報 )