新北》好厝邊讓你有好日子 侯友宜推社區托育、長照共享平台

2018年09月17日 16:25 中時 葉德正

國民黨新北市長參選人侯友宜17日舉行記者會，推出好厝邊政策，將推動社區二手交流平台、社區共乘體系、社區托育互助平台與社區初老長照互助平台，透過市府力量創造共享平台協助媒合，找回小時候鄰里互相照顧的風氣，讓好厝邊帶給大家好日子。

侯友宜說，許多朋友有用不到的東西，但對其他人確是個寶，他想透過社群網路推動社區二手物交流平台，不僅讓物盡其用，還能大家交朋友，沒人要的再拜託清潔隊，不少里長都認為是可行的方法。

此外，他也要在社區推動共乘機制，像是林口、鶯歌、三峽這些地區大眾運輸系統仍不夠發達，市府透過社群網站幫忙推播媒合徵求乘客，以「你的車就是我的車」概念，讓社區朋友順路搭邊車，事後添點汽油錢或是請吃一頓飯。

侯友宜也說，小時候鄰里間孩子基本是互相照顧，今年你來我家吃飯，明天我到你家吃飯，他想推出社區托育中心，以托育中心、幼兒園、小學為重點，父母有事可把小孩子寄給隔壁鄰居一下，或晚上吃一頓飯，孩子間的功課也能互相學習。

侯說，如此一來，讓孩子不僅只有同學關係，還有朋友跟家庭關係，彼此感情會更好。

侯友宜也說，他也將推出社區初老長照互助平台，以前孩子在外打拚，父母有些病痛，必須千里迢迢趕回家陪伴，但透過這個互助平台， 陪爸爸媽媽復健 影響上班 父母需要有人陪伴去看個小病，鄰居之間大家互相陪伴聯絡一下，讓長輩陪伴越來越緊密， 子女也不用一顆心懸在那。

侯友宜說，這雖然是個小政策，但只要推得動，新北可變成溫馨祥和的社會，找回台灣濃濃惜福的人情味，就是他要做的。

(中時 )