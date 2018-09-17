把區長當黨工，黃健豪批：林佳龍違法

黃健豪 提供

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中時電子報
綜合報導

今(17)日上午10點，三位議員候選人前往台中市政府前廣場召開記者會，包含北屯區黃健豪、東南區羅廷瑋及中西區陳駿霖，他們認為林佳龍主政的市府系統已經成為市長選舉的工具，指出先前遭人爆料市長與市長的對話訊息，明顯就是在要求區長選舉動員，並整理出區公所的業務項目，請林佳龍勾選他口中較不重要的業務。

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黃健豪表示，銓敘部及內政部在民國100年時就已函釋，區長是公務員，也應遵守公務員行政中立法等法規，但林佳龍市長在工作群組中，要求各區長放下不重要的一般業務，並訊息內容談及「票票入箱」，就是在逼公務員違法，此事件已違反我國法律，林佳龍市長應該立即道歉。

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羅廷瑋則指出，區長的業務與民眾息息相關，從平常申請調解、弱勢照顧、兵役問題及基礎公共設施的維護，想請問林佳龍，哪一項是他口中較不重要的業務？

陳駿霖也以自身經驗說明，目前台中市登革熱疫情嚴重，各里都在忙著消毒避免疫情擴大，他實在想不透，為什麼台中市的登革熱疫情都開始升溫了，我們的市長的還是只想著選舉。

黃健豪說，從中央到地方，民進黨已經全面執政，但中央政府從總統府到促轉會、中選會，都變成輔選機關，在地方也有像林佳龍這樣的首長，要求公務員放下手邊工作全力輔選，這說明在民進黨政府的眼中，選舉遠比市政重要。

黃健豪補充，如果市長公然要求公務人員違法，公務人員可以向監察院提出檢舉。

羅廷瑋甚至舉例，區公所長派員跟基層里長宣導行政中立，鄰長也要配合，甚至公所張貼公告靜止選舉行為，可是區公所卻變成林佳龍的競選服務處，而人民納稅錢卻成為他的競選經費。

記者會結束後，三位候選人也進入市府民政局表達今天的訴求，僅由民政局科長出面瞭解訴求，在交談過程中，三位候選人也希望是市府勾選哪一項是重要的業務，哪一項是一般業務，但科長當下無法正面回應，僅表示每一項業務都很重要，及再次強調公務人員當然要遵守行政中立的原則。

(中時電子報)

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