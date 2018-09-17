賑災基金會加碼補助823台南水患災戶

2018年09月17日 16:32 中時 洪榮志

財團法人賑災基金會決議加碼補助台南水患，凡淹水50公分以上的災戶每戶均可多領2萬元。（台南市政府社會局提供）

823豪大雨台南水患嚴重，財團法人賑災基金會決議比照莫拉克風災救助模式，加碼補助台南市淹水50公分以上的災戶每戶2萬元，亦即此次淹水50公分以上的災戶總計可領4萬5000元，100公以上災戶最高可領5萬5000元。

行政院動支90年度第二預備金3000萬元支應創立的財團法人賑災基金會，本月14日召開董事會時，決議比照莫拉克風災救助模式，針對0823水災淹水50公分以上的受災戶提供擴大急難救助方案，每戶再加發2萬元。

此外，台南市政府社會局也說，市府為協助823水患受災市民眾災後復原，已針對淹水20公分以上未達50公分的災戶，每戶發放5000元慰助金；如果是低收入戶、中低收入戶、中低收入老人、領有身心障礙生活補助者、經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助戶、特殊境遇家庭等弱勢戶，每戶更發給1萬元慰助金。

社會局統計指出，截至16日各區公所受理申請淹水補助案件，20公分以上未滿50公分一般戶7011件、弱勢戶1014件；50公分以上未滿100公分災戶6749件；100公分以上災戶205件。

(中時 )