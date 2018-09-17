花蓮》花蓮縣代理縣長宣誓就職 檢調多人到場引爭議

花蓮 花蓮縣代理縣長蔡碧仲（右）由內政部長 徐國勇（中）監交，從縣府祕書長顏新章（左）手中接下印信。（范振和攝）

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中時電子報
范振和／花蓮報導
花蓮縣代理縣長宣誓就職前，抗議人士持標牌聲稱「綠色恐怖」，警方如臨大敵，嚴陣以待。（范振和攝）

花蓮縣代理縣長蔡碧仲17日上午宣誓就職，檢調單位多人到場致意，不少人質疑，這是縣長交接典禮，怎麼多司法人員到場，到底傳遞什麼訊息？蔡碧仲強調，他一定依法行政、行政中立。

花蓮高檢署檢察官李吉祥、花蓮地檢署檢察長張清雲、花蓮地方法院院長劉嶽承、法務部花蓮調查站主任鮑宏志等人均列席，檢調是監督縣府行政的部門，怎麼都叫來「排排站」？而且又是參加長官法務部政次蔡碧仲代理縣長的就職典禮？

「東廠錦衣衛，進駐花蓮縣府」、「綠色恐怖！」一群人由花蓮縣議員參選人俞慧君領軍，紛持標牌在縣前廣場高喊：「不歡迎錦衣衛到花蓮！」典禮完後，他們也反映，這只是單純的代理縣長宣誓就職，叫來大批下屬檢調司法單位人員，到底在幹什麼？啟人疑竇。有人在台北「拔管」不夠，還要跑到花蓮「拔榛」嗎？

年底選舉在即，前縣長傅崐萁突遭判刑8月定讞，傅崐萁縣府人馬也跟著打包走人，但他從16日起3天的感恩惜別茶會，現場擠爆人潮，可看出他多年來深耕基層的豐沛人脈，不過他和支持群也擔心「東廠張天欽們」跟著東移，恐對國民黨提名的花蓮縣長參選人徐榛蔚不利，昨天才有支持群演出「綠色恐怖」的戲碼。

徐榛蔚支持群反映，蔡碧仲過去主導「拔管案」，否決台大校長當選人管中閔就任，這種爭議極大的人物正是隱藏版的「張天欽」，如今要東進花蓮成立「東廠東區辦事處？」

昨天代理縣長宣誓就職暨交接典禮中，監交的內政部長徐國勇不斷表述蔡碧仲司法的熟稔度與豐厚的行政經驗，期勉他「依法行政、行政中立」，而蔡碧仲也聲稱他最討厭「行政不中立」，籲請花蓮鄉親給他機會，3個月內打打一個公平、公正、公開的選務平台。接下來，地方各界都在拭目以待，蔡碧仲如何「依法行政、行政中立」！

(中時電子報)

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