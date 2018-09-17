全球港灣城市論壇起跑 打造國際品牌

2018年09月17日 16:35 中時 柯宗緯

全球港灣城市論壇25日起登場，今年更加盛大，代理市長許立明（中）感謝贊助廠商支持。（柯宗緯攝）

高市府主辦「全球港灣城市論壇」已推向國際品牌，今年第2屆規模更勝往昔，25至27日於高雄展覽館盛大登場，全球4大洲、25國、65個城市、逾120位重量級港市代表等齊聚港都，聚焦5大議題，成功為台灣進行一場最棒的城市外交。

代理市長許立明表示，2016年高市府為打造港灣城市間交流平台，全球首創以「港灣城市」為議題國際論壇，港灣城市間有著相同發展背景及挑戰，彼此交流、激盪，也打破邦交國界藩籬，創造另一種台灣外交活路。

許立明透露，參加城市高達65個，較上屆增加16個，其中連兩屆參加者近2成。此次來訪37個城市代表中，東南亞就占16個，凸顯高雄作為台灣新南向門戶重要性，將「高雄走向全世界，更將全世界帶進高雄」。

許立明指出，今年可望吸引1200人參與，規模媲美亞太城市高峰會，未來更期待每兩年在其它港灣城市間輪流舉辦，使論壇永續經營，真正建立起國際港灣城市間溝通橋梁，替高雄、台灣及全球港灣城市間尋求更多產業合作空間。

經發局長李怡德進一步說明，今年以「Here and Beyond眼界港灣新未來」為主軸，從新創與青創、會展與觀光、海洋新經濟、智慧新城市及永續綠環境等5大議題面向，舉辦2場主題演講及16場分組座談，邀請國內外知名企業及港灣城市代表分享最新國際城市發展趨勢。

16日起跑記者會上，許立明公開感謝海洋委員會、中鋼集團、中油、日月光文教基金會、台灣港務公司、台灣電力公司、中國信託、掌門精釀啤酒等多家贊助單位。另有7校、333位優秀志工，提供多達10種外語服務，許盛讚「志工是高雄最美的風景」。

(中時 )